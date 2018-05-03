В Иркутск приехала техника времён Великой Отечественной Войны

Источник: Вести Иркутск

Автоколонна прибыла в Сибирь из города-героя Волгограда, есть экспонаты из Питера.

10 мая, эту колонну уже ждут в Свирске, там техника выйдет на съёмочную площадку художественного фильма «321-я Сибирская». Народное кино планируют завершить уже в этом году. Основную финансовую поддержку фильму оказали жители России. В бюджет фильма о войне удалось собрать 23 миллиона рублей.