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08:29 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутск приехала техника времён Великой Отечественной Войны

Автоколонна прибыла в Сибирь из города-героя Волгограда, есть экспонаты из Питера.

Источник: Вести Иркутск

Автоколонна прибыла в Сибирь из города-героя Волгограда, есть экспонаты из Питера.

10 мая, эту колонну уже ждут в Свирске, там техника выйдет на съёмочную площадку художественного фильма «321-я Сибирская». Народное кино планируют завершить уже в этом году. Основную финансовую поддержку фильму оказали жители России. В бюджет фильма о войне удалось собрать 23 миллиона рублей.

Современную военную технику увидят иркутяне на площади Сперанского 9 мая. Впервые по ней проедут два бронеавтомобиля «Тайфун» и грузомакет зенитно-ракетного комплекса С300 «Фаворит».

В среду в областном центре торжественное шествие репетировали без машин. Тренировка состоялась несмотря на пыльную бурю. Ровно в семь вечера на площадь вышли все участники. В том числе новички — студенты военной кафедры ИрНИТУ.

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