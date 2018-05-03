В Иркутск приехала техника времён Великой Отечественной Войны
Автоколонна прибыла в Сибирь из
Автоколонна прибыла в Сибирь из
Автоколонна прибыла в Сибирь из
10 мая, эту колонну уже ждут в Свирске, там техника выйдет на съёмочную площадку художественного фильма «321-я Сибирская». Народное кино планируют завершить уже в этом году. Основную финансовую поддержку фильму оказали жители России. В бюджет фильма о войне удалось собрать 23 миллиона рублей.
Современную военную технику увидят иркутяне на площади Сперанского 9 мая. Впервые по ней проедут два бронеавтомобиля «Тайфун» и грузомакет
В среду в областном центре торжественное шествие репетировали без машин. Тренировка состоялась несмотря на пыльную бурю. Ровно в семь вечера на площадь вышли все участники. В том числе новички — студенты военной кафедры ИрНИТУ.