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08:30 (мск), источник: Вести Иркутск

100 человек выдворили из лесов Иркутской области за разведение костров и сжигание травы

Сейчас, в противопожарный режим, это запрещено и карается штрафом.

Территории рядом с лесом, дороги, лесопарки патрулируют межведомственные группы. На въездах в опасные места стоят 20 постов, которые останавливают любителей пикников. Повсюду расставлены предупреждающие вывески. Но все равно люди продолжают жечь в тайге. Штраф за такое нарушение — от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц.

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