100 человек выдворили из лесов Иркутской области за разведение костров и сжигание травы

Территории рядом с лесом, дороги, лесопарки патрулируют межведомственные группы. На въездах в опасные места стоят 20 постов, которые останавливают любителей пикников. Повсюду расставлены предупреждающие вывески. Но все равно люди продолжают жечь в тайге. Штраф за такое нарушение — от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц.