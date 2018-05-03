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09:18 (мск), источник: АиФ Уфа

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Башкирии в конце недели

В субботу, 5 мая, местами похолодает до -5°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 60% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Башгидромет сообщает, сегодня, 3 мая, в республике местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет восточный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха днем составит +20,+25°, по северо-востоку до +15°.

На следующий день, 4 мая, также прогнозируются кратковременные дожди. Столбик термометра ночью опустится до +1,+6°. Днём потеплеет: +9,+14°, по югу до +19°.

В субботу, 5 мая, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер прогнозируется неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами до -5°. Днем столбик термометра покажет +9,+14°.

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