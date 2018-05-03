Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Башкирии в конце недели

Источник: Reuters

Башгидромет сообщает, сегодня, 3 мая, в республике местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет восточный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха днем составит +20,+25°, по северо-востоку до +15°.

На следующий день, 4 мая, также прогнозируются кратковременные дожди. Столбик термометра ночью опустится до +1,+6°. Днём потеплеет: +9,+14°, по югу до +19°.