Минниханов выразил соболезнования супруге бывшего помощника президента Татарстана

— Из жизни ушёл прекрасный, многогранный человек, все силы, энергия, талант которого были посвящены нашей республике, служению Отечеству. Тимур Юрьевич завоевал в республике безоговорочный авторитет настоящего профессионала международной сферы, компетентного, умелого руководителя. Он стоял у истоков формирования системы обеспечения внешнеэкономической деятельности Татарстана в непростые 90-е, многое сделал для укрепления взаимодействия республики с Министерством иностранных дел России, конструктивное и тесное сотрудничество Татарстана с исламским миром также во многом заслуга Тимура Юрьевича, — отметил Минниханов в своем письме.