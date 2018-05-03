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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Минниханов выразил соболезнования супруге бывшего помощника президента Татарстана

В Татарстане 2 мая умер бывший помощник президента республики Тимур Акулов. Ему было 65 лет.

Глава региона Рустам Минниханов отправил его жене, Фариде Акуловой, телеграмму с соболезнованиями.

— Из жизни ушёл прекрасный, многогранный человек, все силы, энергия, талант которого были посвящены нашей республике, служению Отечеству. Тимур Юрьевич завоевал в республике безоговорочный авторитет настоящего профессионала международной сферы, компетентного, умелого руководителя. Он стоял у истоков формирования системы обеспечения внешнеэкономической деятельности Татарстана в непростые 90-е, многое сделал для укрепления взаимодействия республики с Министерством иностранных дел России, конструктивное и тесное сотрудничество Татарстана с исламским миром также во многом заслуга Тимура Юрьевича, — отметил Минниханов в своем письме.

Также он пожелал супруге и сыновьям Акулова стойкости и сил.

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