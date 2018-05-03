3 мая: Казань празднует Победу

Источник: Город Казань.KZN.RU

С самого утра память павших воинов почтут в поселках Ферма-2, Вознесенское, Аки, Константиновка, Самосырово, Вишневка, Малые Клыки, Дербышки, сквере по улице Карбышева, на улицах Халитова, Р. Зорге, Ю. Фучика и других. В 13.00 возложение цветов пройдет у стелы «Зареченцам-кировчанам» в парке им. Петрова.

На стадионе «Тасма» в 11.00 начнется традиционный Парад мальчишей. В смотре строя и песни примут участие школьники Московского и Кировского районов.

В 14.00 в сквере Васильченко у здания администрации Кировского и Московского районов откроется «Аллея победителей».