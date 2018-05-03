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11:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Тренер «Ротор-Волгоград» прокомментировал итоги второго тестового матча

Главный тренер «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов заявил после второго тестового матча, что местный ФК сам подарил сопернику два гола.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», борьба футболистов завершилась со счетом 0:2 в пользу «Крыльев Советов».

«Мы играли с одной из лучших команд лиги и при этом дали ей большую фору, пропустив два не самых обязательных мяча. Для такой команды, как “Крылья Советов”, это большое преимущество. При такой игре они должны были вымучить голы, а получилось, что мы сами сделали им два подарка», — прокомментировал игру Сергей Павлов. Он также заявил, что у волгоградских футболистов был шанс забить гол сопернику, но они его не использовали.

Главный тренер «Ротора» попросил у болельщиков команды прощения за то, что у той не получилось порадовать их.

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