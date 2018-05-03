Тренер «Ротор-Волгоград» прокомментировал итоги второго тестового матча

«Мы играли с одной из лучших команд лиги и при этом дали ей большую фору, пропустив два не самых обязательных мяча. Для такой команды, как “Крылья Советов”, это большое преимущество. При такой игре они должны были вымучить голы, а получилось, что мы сами сделали им два подарка», — прокомментировал игру Сергей Павлов. Он также заявил, что у волгоградских футболистов был шанс забить гол сопернику, но они его не использовали.