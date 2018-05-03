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10:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пройдут тренировки парада и салюта

Военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа проведут тренировку салюта и парада — их волгоградцы смогут увидеть 9 мая.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, 3 мая сводные артиллерийские расчеты соединения Южного военного округа проведут генеральную репетицию салюта в честь Дня победы.

Военные отработают порядок действий при стрельбе из 12 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они используются для звукового сопровождения салютных установок и стреляют холостыми боеприпасами.

9 мая артиллеристы округа произведут в Волгограде 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 500 фейерверков различных типов и калибров. Для участия в занятиях привлечено около 50 военнослужащих.

Кроме того, 3 мая на площади Павших Борцов состоится ночная тренировка Парада Победы, в которой будет участвовать только личный состав войск Волгоградского гарнизона. Начало тренировки в 19:00.

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