В Волгограде пройдут тренировки парада и салюта
Военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа проведут тренировку салюта и парада — их волгоградцы смогут увидеть 9 мая.
Военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа проведут тренировку салюта и парада — их волгоградцы смогут увидеть 9 мая.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Военные отработают порядок действий при стрельбе из 12 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они используются для звукового сопровождения салютных установок и стреляют холостыми боеприпасами.
9 мая артиллеристы округа произведут в Волгограде 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 500 фейерверков различных типов и калибров. Для участия в занятиях привлечено около 50 военнослужащих.
Кроме того, 3 мая на площади Павших Борцов состоится ночная тренировка Парада Победы, в которой будет участвовать только личный состав войск Волгоградского гарнизона. Начало тренировки в 19:00.