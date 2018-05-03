В Волгограде пройдут тренировки парада и салюта

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, 3 мая сводные артиллерийские расчеты соединения Южного военного округа проведут генеральную репетицию салюта в честь Дня победы.

Военные отработают порядок действий при стрельбе из 12 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они используются для звукового сопровождения салютных установок и стреляют холостыми боеприпасами.

9 мая артиллеристы округа произведут в Волгограде 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 500 фейерверков различных типов и калибров. Для участия в занятиях привлечено около 50 военнослужащих.