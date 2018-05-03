Сегодня во всём Хабаровске остыли батареи
По доброй многолетней традиции это совпало с похолоданием.
По доброй многолетней традиции это совпало с похолоданием.
Как выяснил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», предстоящее похолодание — не повод продлить в Хабаровске отопительный сезон. С сегодняшнего дня весь город теплом не снабжается. В здания краевой столицы подаётся только горячая вода.
— Прошу не путать. Это в начале отопительного сезона подключение к теплу производится поэтапно по графику в течение 10 дней, сначала социальные объекты, жильё, потом все остальные. Отключение же отопления в конце отопительного сезона происходит за один день во всем городе, — сообщил начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Игорь Муравьёв.
— По прогнозу наших метеорологов в городе установилась устойчивая среднесуточная температура выше плюс 8 градусов. Кратковременное незначительное похолодание в течение двух дней роли не играет. По словам Игоря Муравьёва, здания сейчас прогреты. Быстро они не остывают, так что, например, пациенты в больницах за