Сегодня во всём Хабаровске остыли батареи

— Прошу не путать. Это в начале отопительного сезона подключение к теплу производится поэтапно по графику в течение 10 дней, сначала социальные объекты, жильё, потом все остальные. Отключение же отопления в конце отопительного сезона происходит за один день во всем городе, — сообщил начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Игорь Муравьёв.

— По прогнозу наших метеорологов в городе установилась устойчивая среднесуточная температура выше плюс 8 градусов. Кратковременное незначительное похолодание в течение двух дней роли не играет. По словам Игоря Муравьёва, здания сейчас прогреты. Быстро они не остывают, так что, например, пациенты в больницах за два-три дня замёрзнуть не должны. Детские сады по выходным так и вовсе не работают. Но, если вдруг природа не послушает прогноза и похолодание будет длительней или глубже, на этот случай в лечебных учреждениях города есть необходимое оборудование типа обогревателей, чтобы поддержать микроклимат в зданиях в нормативном состоянии.