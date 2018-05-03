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08:39 (мск), источник: Восток Медиа

Перед началом путины учёные обследуют реки в Хабаровском крае

Во время лососёвой путины на Дальнем Востоке будут работать учёные отраслевых НИИ Росрыболовства. Они оценят подходы рыбы перед ловлей, исследуют нерестилища. Трудиться научные сотрудники будут в море и на берегу. Особое внимание они уделят изучению водоёмов бассейна реки Амур.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба ТИНРО-Центра, в Ванинском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и Хабаровском районах на мониторинговых реках проведут учёт покатной молоди, оценят состояние запасов, распределение, численность рыбы, изучат динамику нерестового хода, промыслово-биологические характеристики, обследуют нерестилища.

Специалисты ТИНРО-Центра в ближайшее время приступят к оценке ската молоди с рек в море, осмотрят подходы к нерестилищам и их заполнение на водоёмах Приморского, Хабаровского краёв и Чукотского автономного округа.

Сейчас в море находится научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский». В начале июня оно будет работать на путях преднерестовых миграций лососей в тихоокеанских водах Курильских островов. Учёные оценят подходы летней горбуши и кеты в бассейн моря. Это позволит оперативно уточнить и при необходимости дать оперативные рекомендации для корректировки прогнозов вылова рыбы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2015 году по итогам путины в сети попали 63,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей, годом позже удалось добыть больше 85 тысяч тонн, а в летний период путины 2017-го выловили чуть больше 40% от прогнозируемого объёма. Учёные связали это с тем, что из-за потепления мирового океана центры воспроизводства лосося начинают смещаться к северу.

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