В Ростове-на-Дону отметят 100-летие Южного военного округа
Праздновать будут два дня. В демонстрации военной техники примут участие два боевых корабля Черноморского флота, которые базируются в Новороссийске.
Праздновать будут два дня. В демонстрации военной техники примут участие два боевых корабля Черноморского флота, которые базируются в Новороссийске.
Это противодиверсионный катер «Раптор» и десантный ДК-199. В путь они отправились за несколько дней до этого, прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в Азовское море.
На ростовской набережной черноморцы покажут возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава.