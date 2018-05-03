В Ростове-на-Дону отметят 100-летие Южного военного округа

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10:36 (мск), источник: Кубань 24

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Праздновать будут два дня. В демонстрации военной техники примут участие два боевых корабля Черноморского флота, которые базируются в Новороссийске.

Это противодиверсионный катер «Раптор» и десантный ДК-199. В путь они отправились за несколько дней до этого, прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в Азовское море.

На ростовской набережной черноморцы покажут возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава.

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