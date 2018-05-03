Школьницу из Приморья наградили за спасение четырехлетнего мальчика

Источник: РИА Новости

«Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вручил школьнице из Владивостока Ярославе Родионовой нагрудный знак всероссийской общественно-государственной инициативы “Горячее сердце”. Награду ученице шестого класса присудили за спасение четырехлетнего малыша, оказавшегося одного на железнодорожных путях станции Садгород», — говорится в сообщении.

По словам школьницы, она шла на тренировку, когда услышала плач ребенка со стороны железнодорожных путей. Мальчик сильно плакал и упирался, но школьница вытащила его с путей.

«Всего через несколько минут проехал поезд, я поняла, что не зря торопилась. Привела его в кассу, успокоила его — мультики включила», — рассказала шестиклассница.

Ярослава дождалась, пока кассир позвонила в транспортную полицию и нашлись родители малыша. Как сообщает пресс-служба администрации края, мальчика зовут Володя, в тот день он должен был ждать бабушку в подъезде, пока та одевается, но, побежав за собакой, оказался один на рельсах.

Награждение прошло на уроке патриотического воспитания, который врио губернатора провел в четверг, 3 мая, в лицее № 3 Владивостока, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ярославе Родионовой, помимо нагрудного знака «Горячее сердце», вручили диплом и путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».