К концу недели погода испортится и похолодает

Источник: "Российская газета"

Преобладающая температура воздуха днем составит плюс 22−29 градусов, на севере 14−21 градус. Аномально жаркая погода удержится в Воронежской области, где средняя суточная температура будет на семь и более градусов выше нормы.

В столичном регионе 3 и 4 мая — плюс 21−23 градуса, без осадков. 5 мая ночью небольшой дождь и гроза, днем тоже местами дождь. Температура плюс 22−24 градусов.

6 и 7 небольшой дождь, днем 18−23 градуса, ветер северный. 8 мая, по предварительным прогнозам, 20−25 градусов. Переменная облачность.

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«Погода теплая, но неустойчивая, так как через центр проходит серия волновых циклонов с запада на восток, которые сменяются антициклонами, — поясняет Паршина. — Сегодня теплый циклон с дождями отправится в Поволжье. В Саратовскую область он принесет 30-градусную жару. В среднем Поволжье — плюс 22−27 градусов. Сильные дожди и ветер ожидаются сегодня в Татарстане».

На Северном Кавказе воздух будет прогреваться до 30−32 градусов. И столько же на Черноморском побережье в районе Сочи. В Крыму — 28−30 градусов.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях погода будет переменчивой. В Ленинградской области 3 мая плюс 12−17, а в Псковской и Новгородской — плюс 16−22 градуса. 4 мая на юге Псковской области до 28 тепла, а на юге Ленинградской области небольшое потепление до 20 градусов. 5 мая там снова станет прохладнее: днем 13−18, а в Новгородской области до 21 градуса.

На Урал идет циклон с дождями и грозами. Днем ожидается 11−16 градусов. На юге Челябинской области потеплеет до 19−24 градусов. На юге Западной и Восточной Сибири погода не особенно теплая, максимум до плюс 15 градусов. В Тюменской и Омской областях — 9−15 градусов, в Республике Алтай похолодает до плюс 6−13 градусов. Похолодание 3 и 4 мая придет и в Красноярский край. После 25-градусной жары на Первомай столбики термометра опустятся до 14 градусов.

3 и 4 мая циклон подойдет к восточному побережью Приморья и погода там окончательно испортится. Во Владивостоке 3 мая в первой половине дня ожидается очень сильный дождь, северный ветер будет достигать 22−27 метров в секунду. Днем ветер еще больше усилится — до 32 метров в секунду. Ненастно будет не только во Владивостоке, но и в остальных районах Приморского края. Пройдут осадки: днем на юге и востоке очень сильные. Это будет дождь, в горных районах со снегом.

Температура воздуха резко понизится с 12−17 до 2−7 градусов тепла. Ночью 4 мая сильные осадки в Приморском крае будут продолжаться, на побережье штормовой порывистый ветер достигнет силы в 27−32 метра в секунду.