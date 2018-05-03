Южноуральцев ждет «Рекорд Победы»

В Челябинской области пройдет серия соревнований по силовому спорту «Рекорд Победы». Состязания, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проведет Русская медная компания.

Мериться силами южноуральцы будут на воркаут-площадках, установленных РМК летом 2017 года. В Коркино спортсменов ждут в полдень 7 мая на территории школы № 2, в Карабаше — 8 мая в 12.00 на территории спорткомплекса «Металлург», в Челябинске — в полдень 9 мая в Парке Тищенко, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга.

Мастера воркаута будут состязаться в силовом фристайле (выполнение трюков на время) и силовом троеборье. Последнее включает три упражнения, сложность которых зависит от возрастной категории (до 14 лет, от 14 до 18 лет и старше 18 лет): подъёмы с переворотом/выходы силой, подтягивания, отжимания от брусьев. Кроме того, в ходе «Рекорда Победы» планируется установить рекорды города и области в четырех дисциплинах: выход силой, подтягивания, отжимания от брусьев и отжимания от пола.

Зрителей и болельщиков ждут развлекательная программа, мастер-классы по силовому спорту, конкурсы, призы и подарки.

«Для Русской медной компании День Победы — это один из самых близких, важных и дорогих сердцу праздников. Это история наших семей, наших дедов и прадедов, память о великом подвиге и благодарность за мир. Мы всегда стараемся приурочить к 9 мая особенные мероприятия. В соревнованиях по силовому спорту “Рекорд Победы” мы видим воспитательную роль — это дань истории и способ привлечь больше граждан к занятию спортом и здоровому образу жизни», — отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.