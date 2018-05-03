Южноуральцев ждет «Рекорд Победы»
По воркауту.
По воркауту.
В Челябинской области пройдет серия соревнований по силовому спорту «Рекорд Победы». Состязания, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проведет Русская медная компания.
Мериться силами южноуральцы будут на
Мастера воркаута будут состязаться в силовом фристайле (выполнение трюков на время) и силовом троеборье. Последнее включает три упражнения, сложность которых зависит от возрастной категории (до 14 лет, от 14 до 18 лет и старше 18 лет): подъёмы с переворотом/выходы силой, подтягивания, отжимания от брусьев. Кроме того, в ходе «Рекорда Победы» планируется установить рекорды города и области в четырех дисциплинах: выход силой, подтягивания, отжимания от брусьев и отжимания от пола.
Зрителей и болельщиков ждут развлекательная программа,
«Для Русской медной компании День Победы — это один из самых близких, важных и дорогих сердцу праздников. Это история наших семей, наших дедов и прадедов, память о великом подвиге и благодарность за мир. Мы всегда стараемся приурочить к 9 мая особенные мероприятия. В соревнованиях по силовому спорту “Рекорд Победы” мы видим воспитательную роль — это дань истории и способ привлечь больше граждан к занятию спортом и здоровому образу жизни», — отметила
В 2017 году РМК установила 17