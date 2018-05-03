Волгоградцам обещают жару до +30ºС

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, в этот день температура воздуха ночью опустится до +10… +15°С, а днем составит +24… +29ºС. Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный 6−11 м/с, днем возможны местами порывы до 16 м/с. День пройдет без осадков.