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09:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам обещают жару до +30ºС

Синоптики сообщают, что в ближайшие пару дней в Волгоградской области потеплеет днем до +30ºС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 60% 762 мм рт. ст. 4 м/с

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, в этот день температура воздуха ночью опустится до +10… +15°С, а днем составит +24… +29ºС. Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный 6−11 м/с, днем возможны местами порывы до 16 м/с. День пройдет без осадков.

4 мая ночью похолодает до +11… +16°С, местами до +6ºС. Днем потеплеет до +25… +30ºС. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 6−11 м/с.

Пожароопасность с 3 по 5 мая в большинстве районов региона и в областном центре ожидается высокая пожароопасность — четвертый класс горимости леса.

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