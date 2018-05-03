В конце недели в Воронеже пройдут небольшие дожди
В конце недели в Воронежской области будет тепло, в выходные пройдут кратковременные дожди. По прогнозам метеорологов, дневная температура будет держаться на уровне +25−27 градусов.
В конце недели в Воронежской области будет тепло, в выходные пройдут кратковременные дожди. По прогнозам метеорологов, дневная температура будет держаться на уровне +25−27 градусов.
Подробный прогноз погоды на конец недели опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в четверг, 3 мая, ожидается +27 градусов. Погода будет солнечной с переменной облачностью, пройдет небольшой дождь. Восточный ветер 2 м/сек.
В пятницу, 4 мая, ночью обещают +13 градусов, днем температура поднимется до +27 градусов. Солнечно, без осадков. Восточный ветер 2 м/сек.
В субботу, 5 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь и переменную облачность. Ночью температура +14 градусов, днем +26 градусов.
В воскресенье, 6 мая, ночью будет +13 градусов, а днем +25 градусов. Пройдет небольшой дождь. Северный ветер 3 м/сек.