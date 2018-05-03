Интернет-спаму исполняется 40 лет
Первое
Первое
Сорок лет вместе
Каждый год 3 мая в мире отмечается день рождения
Таким образом DEC хотела прорекламировать начало продаж своих новых
Доподлинно неизвестно, удалось ли уже несуществующей компании увеличить свои продажи, но эта рассылка из конца 70-х годов XX века стала предвестником настоящего бедствия, когда спустя двадцать лет интернет заполонили миллиарды электронных писем, рекламирующих те или иные товары и услуги.
Консервный спам
В это непросто поверить, но слово «спам», подразумевающее назойливую
Во время Второй мировой войны SPAM стал основным заменителем мяса — его выдавали солдатам в большим количествах, а также относительно свободно продавали в тылу. По окончании войны эти консервы стали терять популярность, что привело к старту масштабной рекламной компании — SPAM продавали везде, баннеры с изображением банок размещали на общественном транспорте и биллбордах. Кроме того, реклама SPAM постоянно транслировалась на радио и печаталась в газетах.
Масштабы продвижения SPAM были увековечены в юмористическом скетче британских комиков из группы «Монти Пайтон». По сюжету двое людей приходят в кафе и спрашивают, что есть в меню. Официантка перечисляет блюда, каждое из которых так или иначе содержит в себе популярные консервы.
Скетч завершается хвалебной песней, которая состоит только из слова «SPAM». Всего в общей сложности за три минут это слово было произнесено 108 раз.
Hormel Foods Corporation не возражала против этой сценки из «Монти Пайтона», но вскоре скетч пошел «в народ», что в конечном итоге привело к судебному разбирательству.
Эта реклама постоянно дублировалась и сильно действовала на нервы.
Hormel Foods Corporation не понравилось новое значение и они подали в суд на производителя антиспамового программного обеспечения. Последнему удалось выиграть дело, слово «спам» окончательно стало нарицательным, а сфера его употребления навсегда переместилась в интернет.
Спам — друг мошенника
К сожалению, на сегодняшний день спам уже далеко не безвреден — если раньше он только отвлекал пользователя, то сегодня нежелательной рассылкой информации активно пользуются кибермошенники.
На почту современного юзера ежедневно поступают десятки сообщений — многие из них обещают дополнительный доход или рассказывают о неожиданном выигрыше в лотерею.
Большая часть таких посланий может обернуться вымогательством денег пользователя — например, «выигравшему» дорогой смартфон предлагается оплатить услуги курьера, после чего мошенники перестают выходить на связь.
Кроме того, с помощью спама киберпреступники занимаются «фишингом» — то есть вымогают у получателя его паспортные данные или номер кредитной карточки. Зачастую такие письма тщательно маскируются под рассылку крупных компаний и брендов, которым пользователи доверяют свою личную информацию.
В
Что же касается вредоносных писем, то их количество в спаме в 2017 году снизилось в 1,6 раза, в сравнении с предыдущим.
Чтобы не стать жертвой фишинга, не стоит переходить по ссылкам или скачивать файлы из писем от неизвестных отправителей, рассказал «Газете.Ru» технический директор Check Point Software Technologies Никита Дуров. Кроме того, не нужно отвечать на
Также обычные пользователи могут установить антивирус с антиспамовым модулем, который будет фильтровать нежелательные письма.