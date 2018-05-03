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10:06 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани 30-градусная жара продержится до конца недели

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 3 мая в большинстве районов будет безоблачно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 60% 762 мм рт. ст. 5 м/с

Небольшие дожди прогнозируются в утренние и вечерние часы в предгорных и горных районах региона. Ветер северо-восточного и восточного направлений с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью +9−14°С, днем +24−29°С, местами воздух прогреется до +32°С.

На Черноморском и Азовском побережьях Кубани без осадков. Днем воздух прогреется до +30°С.

В Краснодаре до конца недели отметки термометров в дневное время будут держаться отметки в +30°С. Лишь со следующей недели в краевой столице ожидается небольшое похолодание и осадки.

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