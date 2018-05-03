На Кубани 30-градусная жара продержится до конца недели

Небольшие дожди прогнозируются в утренние и вечерние часы в предгорных и горных районах региона. Ветер северо-восточного и восточного направлений с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью +9−14°С, днем +24−29°С, местами воздух прогреется до +32°С.

На Черноморском и Азовском побережьях Кубани без осадков. Днем воздух прогреется до +30°С.