На Кубани 30-градусная жара продержится до конца недели
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 3 мая в большинстве районов будет безоблачно.
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 3 мая в большинстве районов будет безоблачно.
Небольшие дожди прогнозируются в утренние и вечерние часы в предгорных и горных районах региона. Ветер
На Черноморском и Азовском побережьях Кубани без осадков. Днем воздух прогреется до +30°С.
В Краснодаре до конца недели отметки термометров в дневное время будут держаться отметки в +30°С. Лишь со следующей недели в краевой столице ожидается небольшое похолодание и осадки.