Глава Минкомсвязи не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.