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09:32 (мск), источник: ТАСС

Глава Минкомсвязи не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

Источник: Reuters

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

Комментируя ситуацию с блокировкой Telegram, министр заявил: «Я считаю, что есть решение суда, и решение суда в комментариях не нуждается». При этом он отметил, что если решение суда о блокировке Telegram «исполняется с переменным успехом, то есть соответствующие должностные лица, которые отвечают за эту работу».

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