Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ударные корабли НАТО вошли в Черное море «бороться» с РФ — СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Светлана Лобода случайно «рассекретила» пол будущего ребенка
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Финалисты Лиги Европы определятся в Мадриде и Зальцбурге
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Восстание обреченных
09:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

К ЧМ в Екатеринбурге введут 13 специальных автобусных маршрутов

Для горожан и болельщиков.

Источник: УралИнформБюро

Гостей и участников матчей ЧМ-2018 будут возить по Екатеринбургу 60 автобусов, курсирующих по 13 маршрутам. Открытый конкурс по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.

В роли заказчика выступает администрация Екатеринбурга, которая планирует выделить на эти цели 13,5 миллионов рублей из бюджета РФ. Конкурс намечен на 24 мая.

Как удалось выяснить «Уралинформбюро», это будут автобусы как большого, так и среднего, а также малого класса, с уровнем экологичности — от Евро-5 до Евро-3 и ниже. Разрешено также использовать высокопольные модели с неограниченным сроком эксплуатации.

Транспорт будет курсировать по следующим направлениям: «Аэропорт Фан-зона — Центр города — Стадион («Екатеринбург Арена»)»; «улица Кунарская — ЦПКиО Фан-зона», «ТРЦ МЕГА — «Екатеринбург Арена»; «улица Коммунистическая — ЦПКиО Фан-зона», «ТЦ Metro — «Екатеринбург Арена», «улица Павла Шаманова — ЦПКиО Фан-зона», «Центр города — ЦПКиО Фан-зона (кольцевой маршрут)», «Екатеринбург ЭКСПО — ЦПКиО Фан-зона», «VIP парковка «Олипс» — «Екатеринбург Арена», «улица Крауля — ЦПКиО Фан-зона», «станция метро Ботаническая — ЦПКиО Фан-зона», «улица 40 лет ВЛКСМ — ЦПКиО Фан-зона» и «улица Инженерная 75/1 — ЦПКиО Фан-зона».

В автобусах указанных маршрутов проезд будет бесплатным как для болельщиков ЧМ, так и для рядовых горожан, которым будет удобно перемещаться этими рейсами, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Игры Чемпионата мира по футболу-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

Все новости региона
Рационализаторы ВСМПО подали более 200 предложений
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Определились финалисты Лиги чемпионов
Интернет-спаму исполняется 40 лет
Автор книг о Гарри Поттере извинилась за смерть эльфа Добби
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
АЗС хотят остановить рост цен на бензин старым способом Впрочем, эксперты сомневаются в успехе инициативы, так как она противоречит антиалкогольной кампании государства
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь