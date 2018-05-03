К ЧМ в Екатеринбурге введут 13 специальных автобусных маршрутов
Для горожан и болельщиков.
Для горожан и болельщиков.
Гостей и участников матчей ЧМ-2018 будут возить по Екатеринбургу 60 автобусов, курсирующих по 13 маршрутам. Открытый конкурс по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.
В роли заказчика выступает администрация Екатеринбурга, которая планирует выделить на эти цели 13,5 миллионов рублей из бюджета РФ. Конкурс намечен на 24 мая.
Как удалось выяснить «Уралинформбюро», это будут автобусы как большого, так и среднего, а также малого класса, с уровнем экологичности — от Евро-5 до Евро-3 и ниже. Разрешено также использовать высокопольные модели с неограниченным сроком эксплуатации.
Транспорт будет курсировать по следующим направлениям: «Аэропорт
В автобусах указанных маршрутов проезд будет бесплатным как для болельщиков ЧМ, так и для рядовых горожан, которым будет удобно перемещаться этими рейсами, уточнили в
Игры Чемпионата мира по футболу-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.