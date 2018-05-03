Приморскстат: Приморье потихоньку вымирает

Источник: Reuters

В Приморье продолжает смертность превышать рождаемость, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

За первые три месяца 2018 года в Приморье родилось 4918 человек, а умерло — 6979. Стоит отметить, что за аналогичный период в 2017 году родилось 5183 человека, а умерло — 6721.

В первом квартале больше всего приморцев умерли из-за болезни кровообращения — 3330 человек, от новообразований — 1151 человек, от болезней органов пищеварения — 426 приморцев.