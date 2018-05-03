Приморскстат: Приморье потихоньку вымирает
Смертность продолжает превышать рождаемость.
Смертность продолжает превышать рождаемость.
В Приморье продолжает смертность превышать рождаемость, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.
За первые три месяца 2018 года в Приморье родилось 4918 человек, а умерло — 6979. Стоит отметить, что за аналогичный период в 2017 году родилось 5183 человека, а умерло — 6721.
В первом квартале больше всего приморцев умерли
В результате ДТП погибло 63 человека, а от отравления алкоголем 24.