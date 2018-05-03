Из-за репетиции Парада Победы в центре Воронежа частично ограничат движение

С 18:00 до 23:00 будет закрыто движение транспорта по площади Ленина, улицам Кирова, Платонова, участкам Плехановской, Пушкинской, Никитинской, Фридриха Энгельса, Большой Стрелецкой и проспекту Революции. Общественный транспорт также пустят по объездным путям.