Серферы прокатились по затопленным улицам во Владивостоке
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Циклон принес во Владивосток в четверг сильный дождь,
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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Циклон принес во Владивосток в четверг сильный дождь,
Два поклонника
Молодые люди оделись в гидрокостюмы, взяли в руки весла, встали на доски и проплыли несколько десятков метров, огибая полузатопленные машины. «Во Владивостоке надо ловить момент. На море сейчас волна, а здесь тихо, ветра нет», — сказал один из спортсменов.
Еее, Владивосток, поплылиии pic.twitter.com/CdJpe0l6qK— 니나 (@ninaaaaai) 3 мая 2018 г.
Как сообщалось, в ночь на четверг циклон принес в Приморье сильный дождь и ветер. Во Владивостоке подтоплены дороги, частично нарушена работа электротранспорта, остановлено паромное сообщение.
Тем временем во Владивостоке pic.twitter.com/cTPyXTulkj— канает шум ✌ (@valerashum) 3 мая 2018 г.