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09:55 (мск), источник: Интерфакс

Серферы прокатились по затопленным улицам во Владивостоке

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Циклон принес во Владивосток в четверг сильный дождь, SUP-серферы катаются на затопленных улицах города.

Два поклонника SUP-серфинга — серфинга с веслом, — в четверг прокатились под дождем по затопленной автодороге в районе бухты Тихой во Владивостоке. Они выложили фото своего развлечения в социальные сети.

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Молодые люди оделись в гидрокостюмы, взяли в руки весла, встали на доски и проплыли несколько десятков метров, огибая полузатопленные машины. «Во Владивостоке надо ловить момент. На море сейчас волна, а здесь тихо, ветра нет», — сказал один из спортсменов.

Как сообщалось, в ночь на четверг циклон принес в Приморье сильный дождь и ветер. Во Владивостоке подтоплены дороги, частично нарушена работа электротранспорта, остановлено паромное сообщение.

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