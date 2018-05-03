Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев включил режим войны: офицеры массово бегут из ВСУ - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Лидер протестов в Армении высказался об отношениях с РФ - СМИ
Прощай, Москва: миллионеры бегут за границу
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10:09 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярский детский сад № 268 признан лучшим в стране

Детский сад № 268 в Красноярске стал победителем II Межрегионального фестиваля лучших инклюзивных практик. Опыт красноярского учреждения высоко оценили эксперты из России, Латвии и Финляндии.

Источник: НИА Красноярск

В детском саду № 268 ребятишек оставляют без присмотра. Раз в неделю 70 воспитанников старшей и подготовительной групп могут спокойно передвигаться по учреждению без всяких ограничений. В течение целого часа дети сами выбирают, чем они будут заниматься. Шашки, танцы, аппликация, рисование, конструирование, сказкотерапия — ребёнок сам решает, в какую студию ему пойти. Эта методика получила название «Клубный час», сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Всего за полгода существования «Клубного часа» у воспитанников с особенностями развития улучшилась речь, мелкая моторика, слуховое восприятие, координация движения. Ранее педагоги сталкивались с боязнью детей участвовать в массовых мероприятиях, неумением контролировать своё поведение. Теперь большинство ребят с удовольствием идут на контакт, открыто выражают своё мнение, а «молчуны» стали более раскованными и больше не боятся общаться с другими детьми.

Наравне со своими здоровыми сверстниками на площадках занимаются дети с ДЦП, нарушениями интеллекта, серьёзными логопедическими проблемами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Главная ценность — это не только приобретение новых знаний, но и социализация. Во время «Клубного часа» дети «перемешиваются», так они находят новых друзей, начинают проявлять инициативу, учатся делать выбор и помогать тем ребятам, которым необходима помощь и поддержка.

«Сегодня мы готовы подвести пятилетние итоги развития инклюзивного образования. За это время более 30 учреждений стали победителями конкурса “Доступная среда”, в каждой второй школе появились пандусы, в дошкольных учреждениях — группы для воспитанников с синдромом Дауна, а в школах открылись два класса для детей-колясочников и 8 ресурсных классов для ребятишек-аутистов. Специальную подготовку прошли 40% педагогов, в большинстве школ детей сопровождают тьюторы. За 5 лет в учреждениях внедрили десятки методик обучения детей с повышенными потребностями, педагоги становятся победителями конкурсов и фестивалей, получают гранты на реализацию своих идей. В школе № 152 запущен уникальный проект “Собака на радость детям”, успешно работает первый инклюзивный центр дополнительного образования, ребятишки с повышенными потребностями включены в общественную жизнь, занимаются спортом, учатся танцевать на колясках, играют в театре и даже стреляют из лука. Сегодня наши учреждения готовы к массовому внедрению успешных инклюзивных практик», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Методика работы сада войдёт в число лучших инклюзивных практик. Опытом красноярских педагогов смогут воспользоваться воспитатели со всей страны.

Все новости региона
Минобороны ужесточило для военных правила пользования телефонами
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Определились финалисты Лиги чемпионов
Автор книг о Гарри Поттере извинилась за смерть эльфа Добби
Глава Amazon пожаловался на сложность потратить заработанное
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Ford придумал очень странный автомобиль Американский производитель намерен получить патент на необычную конструкцию транспортного средства, которая объединит автомобиль и мотоцикл
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь