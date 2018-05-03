Красноярский детский сад № 268 признан лучшим в стране

Источник: НИА Красноярск

В детском саду № 268 ребятишек оставляют без присмотра. Раз в неделю 70 воспитанников старшей и подготовительной групп могут спокойно передвигаться по учреждению без всяких ограничений. В течение целого часа дети сами выбирают, чем они будут заниматься. Шашки, танцы, аппликация, рисование, конструирование, сказкотерапия — ребёнок сам решает, в какую студию ему пойти. Эта методика получила название «Клубный час», сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Всего за полгода существования «Клубного часа» у воспитанников с особенностями развития улучшилась речь, мелкая моторика, слуховое восприятие, координация движения. Ранее педагоги сталкивались с боязнью детей участвовать в массовых мероприятиях, неумением контролировать своё поведение. Теперь большинство ребят с удовольствием идут на контакт, открыто выражают своё мнение, а «молчуны» стали более раскованными и больше не боятся общаться с другими детьми.

Наравне со своими здоровыми сверстниками на площадках занимаются дети с ДЦП, нарушениями интеллекта, серьёзными логопедическими проблемами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Главная ценность — это не только приобретение новых знаний, но и социализация. Во время «Клубного часа» дети «перемешиваются», так они находят новых друзей, начинают проявлять инициативу, учатся делать выбор и помогать тем ребятам, которым необходима помощь и поддержка.

«Сегодня мы готовы подвести пятилетние итоги развития инклюзивного образования. За это время более 30 учреждений стали победителями конкурса “Доступная среда”, в каждой второй школе появились пандусы, в дошкольных учреждениях — группы для воспитанников с синдромом Дауна, а в школах открылись два класса для детей-колясочников и 8 ресурсных классов для ребятишек-аутистов. Специальную подготовку прошли 40% педагогов, в большинстве школ детей сопровождают тьюторы. За 5 лет в учреждениях внедрили десятки методик обучения детей с повышенными потребностями, педагоги становятся победителями конкурсов и фестивалей, получают гранты на реализацию своих идей. В школе № 152 запущен уникальный проект “Собака на радость детям”, успешно работает первый инклюзивный центр дополнительного образования, ребятишки с повышенными потребностями включены в общественную жизнь, занимаются спортом, учатся танцевать на колясках, играют в театре и даже стреляют из лука. Сегодня наши учреждения готовы к массовому внедрению успешных инклюзивных практик», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.