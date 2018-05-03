Красноярский детский сад № 268 признан лучшим в стране
Детский сад № 268 в Красноярске стал победителем II Межрегионального фестиваля лучших инклюзивных практик. Опыт красноярского учреждения высоко оценили эксперты из России, Латвии и Финляндии.
Детский сад № 268 в Красноярске стал победителем II Межрегионального фестиваля лучших инклюзивных практик. Опыт красноярского учреждения высоко оценили эксперты из России, Латвии и Финляндии.
В детском саду № 268 ребятишек оставляют без присмотра. Раз в неделю 70 воспитанников старшей и подготовительной групп могут спокойно передвигаться по учреждению без всяких ограничений. В течение целого часа дети сами выбирают, чем они будут заниматься. Шашки, танцы, аппликация, рисование, конструирование, сказкотерапия — ребёнок сам решает, в какую студию ему пойти. Эта методика получила название «Клубный час», сообщает
Всего за полгода существования «Клубного часа» у воспитанников с особенностями развития улучшилась речь, мелкая моторика, слуховое восприятие, координация движения. Ранее педагоги сталкивались с боязнью детей участвовать в массовых мероприятиях, неумением контролировать своё поведение. Теперь большинство ребят с удовольствием идут на контакт, открыто выражают своё мнение, а «молчуны» стали более раскованными и больше не боятся общаться с другими детьми.
«Сегодня мы готовы подвести пятилетние итоги развития инклюзивного образования. За это время более 30 учреждений стали победителями конкурса “Доступная среда”, в каждой второй школе появились пандусы, в дошкольных учреждениях — группы для воспитанников с синдромом Дауна, а в школах открылись два класса для
Методика работы сада войдёт в число лучших инклюзивных практик. Опытом красноярских педагогов смогут воспользоваться воспитатели со всей страны.