Многодетные семьи Железногорска получили жилищные сертификаты
В минувшие праздничные выходные глава Железногорска Игорь Куксин вручил восьми молодым семьям жилищные сертификаты.
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В минувшие праздничные выходные глава Железногорска Игорь Куксин вручил восьми молодым семьям жилищные сертификаты.
Как сообщили в
Более десяти лет в городе реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». За это время сертификаты на жилье получили 225 молодых семей, из них 27 многодетных семей.