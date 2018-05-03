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10:08 (мск), источник: НИА Красноярск

Многодетные семьи Железногорска получили жилищные сертификаты

В минувшие праздничные выходные глава Железногорска Игорь Куксин вручил восьми молодым семьям жилищные сертификаты.

Как сообщили в пресс-службе администрации Железногорска, для улучшения жилищных условий многодетные семьи получат выплаты в размере 1,3 млн рублей.

Более десяти лет в городе реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». За это время сертификаты на жилье получили 225 молодых семей, из них 27 многодетных семей.

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