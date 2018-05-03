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11:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев приглашают бесплатно проверить своё здоровье в День Победы

Медики обустроят свой «штаб» в центре города.

Воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье. Обследование в рамках акции «Живи долго! Помни всё!» проведут 9 мая.

Желающие смогут измерить давление и пройти тестирование на выявление нарушений функций памяти. Также врачи предлагают измерить рост и индекс массы тела и определить индивидуальные факторы развития инсульта.

Начало акции запланировано на 12:00 на площадке у Дома офицеров. Продлится мероприятие до 15:00.

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