Воронежцев приглашают бесплатно проверить своё здоровье в День Победы

Воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье. Обследование в рамках акции «Живи долго! Помни всё!» проведут 9 мая.

Желающие смогут измерить давление и пройти тестирование на выявление нарушений функций памяти. Также врачи предлагают измерить рост и индекс массы тела и определить индивидуальные факторы развития инсульта.