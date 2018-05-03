Ветеранов ВОВ бесплатно обслужат в лучших залах нижегородского аэропорта
Акция приурочена к 73-ей годовщине Победы.
Акция приурочена к 73-ей годовщине Победы.
Нижегородский аэропорт Стригино будет бесплатно обслуживать ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в бизнес и
Ветеранов будут обслуживать на отдельной стойке регистрации пассажиров и багажа, чтобы ветераны могли пройти все предполетные формальности максимально быстро.
«В случае необходимости ветеранам в круглосуточном режиме будет предоставляться специальный автомобиль для людей с ограниченными физическими возможностями», — отметили в
По всем вопросам по обслуживанию ветеранов можно обратиться по тел. +7 (930)-816−91−92 (круглосуточно).