Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как звезды с детьми отпраздновали майские праздники
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Анита Цой, Меган Маркл: провальные выходы звезд в шляпах
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Как звезды с детьми отпраздновали майские праздники
Елизавета II впервые навестила новорожденного принца
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
В Сети показали кадры оставленной истребителем спутной струи
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Ветеранов ВОВ бесплатно обслужат в лучших залах нижегородского аэропорта

Акция приурочена к 73-ей годовщине Победы.

Нижегородский аэропорт Стригино будет бесплатно обслуживать ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в бизнес и VIP-залах. Акция приурочена к 73-ей годовщине Победы, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Ветеранов будут обслуживать на отдельной стойке регистрации пассажиров и багажа, чтобы ветераны могли пройти все предполетные формальности максимально быстро.

«В случае необходимости ветеранам в круглосуточном режиме будет предоставляться специальный автомобиль для людей с ограниченными физическими возможностями», — отметили в пресс-службе.

По всем вопросам по обслуживанию ветеранов можно обратиться по тел. +7 (930)-816−91−92 (круглосуточно).

Все новости региона
Тест. Узнай советский фильм по крылатой фразе
В Сирии разбился российский истребитель
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Трио из «Ливерпуля» побило рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
СМИ: АВТОВАЗ скоро покажет рестайлинг Lada 4x4 На закрытом собрании АВТОВАЗа некто сумел сфотографировать слайд презентации будущих моделей Lada на 2018-2019 годы
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь