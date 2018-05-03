Ветеранов ВОВ бесплатно обслужат в лучших залах нижегородского аэропорта

Нижегородский аэропорт Стригино будет бесплатно обслуживать ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в бизнес и VIP-залах. Акция приурочена к 73-ей годовщине Победы, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Ветеранов будут обслуживать на отдельной стойке регистрации пассажиров и багажа, чтобы ветераны могли пройти все предполетные формальности максимально быстро.

«В случае необходимости ветеранам в круглосуточном режиме будет предоставляться специальный автомобиль для людей с ограниченными физическими возможностями», — отметили в пресс-службе.