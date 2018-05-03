КГБ разоблачил агента иностранной разведки
Сотрудники КГБ Беларуси разоблачили и задержали полковника запаса — агента иностранной разведки. Об этом сообщил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Сотрудники КГБ Беларуси разоблачили и задержали полковника запаса — агента иностранной разведки. Об этом сообщил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Это лицо задержано с поличным. Он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом», — рассказал Вакульчик.
По словам председателя КГБ, задержанный имел доступ к документам Генштаба, Совбеза и КГБ. Он уже начал сотрудничать со следствием и дает показания.