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10:47 (мск), источник: Ежедневник.by

КГБ разоблачил агента иностранной разведки

Сотрудники КГБ Беларуси разоблачили и задержали полковника запаса — агента иностранной разведки. Об этом сообщил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Источник: Ежедневник.by

«Это лицо задержано с поличным. Он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом», — рассказал Вакульчик.

По словам председателя КГБ, задержанный имел доступ к документам Генштаба, Совбеза и КГБ. Он уже начал сотрудничать со следствием и дает показания.

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