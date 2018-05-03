Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Из нового терминала В аэропорта «Шереметьево» вылетел первый рейс — это рейс «Аэрофлота»
Из нового терминала В аэропорта «Шереметьево» вылетел первый рейс — это рейс «Аэрофлота»
Его национальный перевозчик выполняет на российском самолете Sukhoi SuperJet100. Таким образом началась коммерческая эксплуатация терминала В и межтерминального перехода между этим терминалом и южным ядром «Шереметьево» — терминалами D, E и F.
Общая площадь терминала B — 110 500 кв. м. Пропускная способность — до 20 млн пассажиров в год (таким образом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 55 млн пассажиров).
Строительство терминала В обошлось в $264 млн (изначально планировались инвестиции в $330 млн), межтерминального перехода — в $243 млн (планировалось $300 млн). Эти средства, а также деньги на строительство грузового комплекса и нового
Терминал В построен для обслуживания внутрироссийских рейсов. «Аэрофлот» переведет в него 23 рейса в 12 российских городов, перевод завершится 25 мая, сообщила
«Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт, в 2017 г. обслужил, по собственным данным, 40,1 млн человек. «Аэрофлот» обеспечил 82% (32,8 млн человек) всего трафика «Шереметьево».