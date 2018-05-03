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12:10 (мск), источник: Ведомости

Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс

Из нового терминала В аэропорта «Шереметьево» вылетел первый рейс — это рейс «Аэрофлота» Москва-Саратов № 1360.

Его национальный перевозчик выполняет на российском самолете Sukhoi SuperJet100. Таким образом началась коммерческая эксплуатация терминала В и межтерминального перехода между этим терминалом и южным ядром «Шереметьево» — терминалами D, E и F.

Общая площадь терминала B — 110 500 кв. м. Пропускная способность — до 20 млн пассажиров в год (таким образом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 55 млн пассажиров). Архитектурно-планировочное решение терминала исполнено в эстетике русского конструктивизма. Межтерминальный переход — уникальный проект в истории гражданской авиации: это два подземных тоннеля (пассажирский и багажный), проложенных под действующими взлетно-посадочными полосами. Пассажиров по тоннелю будут возить поезда на канатной тяге, отправляющиеся каждые четыре минуты.

Строительство терминала В обошлось в $264 млн (изначально планировались инвестиции в $330 млн), межтерминального перехода — в $243 млн (планировалось $300 млн). Эти средства, а также деньги на строительство грузового комплекса и нового топливно-заправочного комплекса, внесла в уставные капиталы структур «Шереметьево» компания TPS Avia Holding (на 65,22% принадлежит трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, на 34,78% — Аркадию Ротенбергу). За это при консолидации всех активов «Шереметьево» TPS Avia Holding получила 66% в объединенной компании (ранее контрольный пакет был у Росимущества), у Росимущества осталось 30,43% «Шереметьево».

Терминал В построен для обслуживания внутрироссийских рейсов. «Аэрофлот» переведет в него 23 рейса в 12 российских городов, перевод завершится 25 мая, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Остальные рейсы крупнейшая российская авиакомпания продолжит выполнять из южных терминалов «Шереметьево», в основном из терминала D.

«Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт, в 2017 г. обслужил, по собственным данным, 40,1 млн человек. «Аэрофлот» обеспечил 82% (32,8 млн человек) всего трафика «Шереметьево».

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