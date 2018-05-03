Треть опрошенной молодёжи в Иркутской области работает в торговле

«Низкий процент трудоустройства молодёжи в социальной сфере во многом связан с невысокой зарплатой молодых специалистов, например, в том же образовании, — отметил Сергей Брилка. — Сегодня в этой сфере наблюдается сложная ситуация с дифференциацией оплаты труда, когда технический персонал с опытом работы уже получает больше, чем начинающий педагог. Необходимо рассмотреть бюджетную возможность устранить этот перекос, повысив зарплату молодым специалистам, тем самым удержав их в школе и сформировав кадровый задел на будущее».

Кроме того, спикер отметил важность профориентационной работы с молодёжью. «Сегодня каждый третий выпускник вуза в Иркутской области работает не по специальности. Вместе с тем, наши промышленные предприятия привлекают на работу сотрудников из других регионов. Это еще раз демонстрирует важность повышения в регионе престижа технический профессий, и работу эту нужно начинать еще со школы, внедряя систему непрерывного специализированного образования», — подчеркнул Сергей Брилка. Председатель ЗС напомнил, что во время визита депутатов в Усть-Кут представители Иркутской нефтяной компании выступили с инициативой проводить экскурсии для школьников на производство. Такая форма профориентационной работы с подростками, по оценке спикера, очень важна в территориях, делающих ставку на развитие промышленности, к которой как раз и относится Усть-Кут. «Это одна из мер для формирования кадрового потенциала специалистов, постоянно проживающих в территории, взамен вахтовиков», — акцентировал Сергей Брилка.