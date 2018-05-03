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10:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Треть опрошенной молодёжи в Иркутской области работает в торговле

Каждый третий опрошенный житель Иркутской области в возрасте от 18 до 30 лет занят в сфере торговли, только 7% респондентов работают на производстве, а 14% — в социальной сфере.

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка, ссылаясь на социологическое исследование региональ7ного министерства по молодёжной политике, сообщает 3 мая 2018 года пресс-служба ЗС.

«Низкий процент трудоустройства молодёжи в социальной сфере во многом связан с невысокой зарплатой молодых специалистов, например, в том же образовании, — отметил Сергей Брилка. — Сегодня в этой сфере наблюдается сложная ситуация с дифференциацией оплаты труда, когда технический персонал с опытом работы уже получает больше, чем начинающий педагог. Необходимо рассмотреть бюджетную возможность устранить этот перекос, повысив зарплату молодым специалистам, тем самым удержав их в школе и сформировав кадровый задел на будущее».

Кроме того, спикер отметил важность профориентационной работы с молодёжью. «Сегодня каждый третий выпускник вуза в Иркутской области работает не по специальности. Вместе с тем, наши промышленные предприятия привлекают на работу сотрудников из других регионов. Это еще раз демонстрирует важность повышения в регионе престижа технический профессий, и работу эту нужно начинать еще со школы, внедряя систему непрерывного специализированного образования», — подчеркнул Сергей Брилка. Председатель ЗС напомнил, что во время визита депутатов в Усть-Кут представители Иркутской нефтяной компании выступили с инициативой проводить экскурсии для школьников на производство. Такая форма профориентационной работы с подростками, по оценке спикера, очень важна в территориях, делающих ставку на развитие промышленности, к которой как раз и относится Усть-Кут. «Это одна из мер для формирования кадрового потенциала специалистов, постоянно проживающих в территории, взамен вахтовиков», — акцентировал Сергей Брилка.

Спикер также отметил важность работы, проводимой службой занятости населения для трудоустройства молодёжи. По данным экспертов, именно службы занятости и кадровые агентства молодёжь Приангарья относит к наиболее эффективным учреждениям помощи по трудоустройству. Сергей Брилка призвал работодателей активно работать с этими службами, в том числе, в части привлечения на вакансии молодых специалистов.

Кроме того, молодёжь отмечает готовность работать за меньшие деньги при условии соблюдения других параметров — наличия возможности для повышения профессионального опыта и профессионального роста, при условии комфорта внутри коллектива и главное — при условии общего улучшения качества жизни. «Сегодня молодые специалисты очень мобильны. Они сравнивают уровень зарплат в нашем регионе и, допустим, в Москве. Зачастую сравнение не в нашу пользу. Среди причин, которые при таких условиях могут быть аргументом для того, чтобы остаться в родном городе, на первом месте у молодежи — общее качество жизни. Именно поэтому Законодательное собрание выступает за то, чтобы все изменения, происходящие в экономике региона, способствовали повышению качества жизни населения», — сказал Сергей Брилка.

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