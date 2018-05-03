Мигранты в Приморском крае хотят жить мирно

Источник: VLADNEWS

Среди жителей Приморья и мигрантов бывают «стычки» на бытовой почве, однако ситуация довольно спокойна. Главы диаспор иностранцев, расположенных в Приморском крае, призывают своих сограждан к мирной и дружной жизни, сообщает РИА VladNews.

Приморский край довольно популярен у мигрантов. Жители края лояльно относятся к приезжим, в ответ мигранты тоже должны относиться к приморцам с уважением, а также не нарушать традиций России и жить по канонам страны, считает глава таджикской диаспоры Рустам Довудов. Однако, несмотря на стремление и призывы жить в мире, порой мигранты из Центральной Азии создают некоторую «нервозность» в отношениях между ними и местными жителями.

«В целом у нас в Приморье спокойная ситуация. Преступлений экстремистского характера не зарегистрировано, успокоил председатель правления Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв. Недавно на совете Ассамблеи народов Приморского края мы рассматривали эту тему, и пришли к выводу, что благодаря проводимой работе администрации края, правоохранительных органов и Ассамблеи, беспокоиться не о чем. В 2017 году был отмечен небольшой рост преступлений, на 10%, но они все не на национальной почве. Бывают небольшие бытовые стычки, а уголовные преступления были и будут».

Также председатель добавил, что обстановку нужно улучшать ещё больше, вовремя проводить анализ миграционных потоков.

«Мы недавно выиграли президентский грант на создание системы социально-культурной адаптации мигрантов», добавил Пушкарёв.

Данная система призвана помочь в профилактике экстремизма, как со стороны местного населения, так и приезжих.

«Мы хотим сплотить соотечественников. Желаю всем, в первую очередь, жить мирно и дружно, не “рубить шашкой”, а советоваться и разрешать конфликты мирно. Также хочу отметить, что в диаспору могут обратиться не только граждане Таджикистана, но и граждане Центральной Азии и Казахстана», заявил Рустам Довудов.