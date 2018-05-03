Мигранты в Приморском крае хотят жить мирно
Приморцам беспокоиться не о чем.
Приморцам беспокоиться не о чем.
Среди жителей Приморья и мигрантов бывают «стычки» на бытовой почве, однако ситуация довольно спокойна. Главы диаспор иностранцев, расположенных в Приморском крае, призывают своих сограждан к мирной и дружной жизни, сообщает РИА VladNews.
«В целом у нас в Приморье спокойная ситуация. Преступлений экстремистского характера не зарегистрировано, успокоил председатель правления Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв. Недавно на совете Ассамблеи народов Приморского края мы рассматривали эту тему, и пришли к выводу, что благодаря проводимой работе администрации края, правоохранительных органов и Ассамблеи, беспокоиться не о чем. В 2017 году был отмечен небольшой рост преступлений, на 10%, но они все не на национальной почве. Бывают небольшие бытовые стычки, а уголовные преступления были и будут».
«Мы недавно выиграли президентский грант на создание системы
Данная система призвана помочь в профилактике экстремизма, как со стороны местного населения, так и приезжих.
«Мы хотим сплотить соотечественников. Желаю всем, в первую очередь, жить мирно и дружно, не “рубить шашкой”, а советоваться и разрешать конфликты мирно. Также хочу отметить, что в диаспору могут обратиться не только граждане Таджикистана, но и граждане Центральной Азии и Казахстана», заявил Рустам Довудов.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику терроризма и экстремизма.