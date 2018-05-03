Исполинскую рыбу выловили в приморской реке
Жители Приморья во время сплава по реке Уссури заполучили внушительный улов — метровую щуку весом в 10 килограмм, сообщает DEITA RU. Как отмечает
Жители Приморья во время сплава по реке Уссури заполучили внушительный улов — метровую щуку весом в 10 килограмм, сообщает DEITA RU. Как отмечает
Жители Приморья во время сплава по реке Уссури заполучили внушительный улов — метровую щуку весом в 10 килограмм, сообщает DEITA RU.
Как отмечает
В октябре прошлого года мы ездили на рыбалку за село Дерсу в Красноармейском районе, где живут старообрядцы. Жители там до сих пор ходят в национальных рубахах и сарафанах. Вот там было очень атмосферно, но на спиннинг ловили только ленок, и то очень вяло. Соседний народ на муху ловил хариуса. Ночевали в палатке. Было прохладно, температура ночью упала почти до 0.
Также молодой человек отметил, что сплавлялся по реке второй раз в жизни. «Купили надувные спасательные плоты, немного их модернизировали и в путь. Тестировали на Тигровой, а в этот раз помчали по Уссури. Отдыхаем, когда есть возможность, и дома не сидим», — отметил Максим.
Максим Низкодубов.