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10:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Исполинскую рыбу выловили в приморской реке

Жители Приморья во время сплава по реке Уссури заполучили внушительный улов — метровую щуку весом в 10 килограмм, сообщает DEITA RU. Как отмечает тревел-блогер и фотограф Максим Абдразаков, такой трофей достался ему и его команде случайно: «На спиннинг мы не…

Источник: ДЕЙТА

Жители Приморья во время сплава по реке Уссури заполучили внушительный улов — метровую щуку весом в 10 килограмм, сообщает DEITA RU.

Как отмечает тревел-блогер и фотограф Максим Абдразаков, такой трофей достался ему и его команде случайно: «На спиннинг мы не поймали в этот раз ничего. Воды много. Только вот в сеть залетел один таймененок, которого мы с утра и пожарили на завтрак перед сплавом. А щуку поймали наши соседи, на живца. Не сфотографироваться с такой красавицей было невозможно. Таких больших рыб я лично своими глазами никогда раньше не встречал.

В октябре прошлого года мы ездили на рыбалку за село Дерсу в Красноармейском районе, где живут старообрядцы. Жители там до сих пор ходят в национальных рубахах и сарафанах. Вот там было очень атмосферно, но на спиннинг ловили только ленок, и то очень вяло. Соседний народ на муху ловил хариуса. Ночевали в палатке. Было прохладно, температура ночью упала почти до 0.

Также молодой человек отметил, что сплавлялся по реке второй раз в жизни. «Купили надувные спасательные плоты, немного их модернизировали и в путь. Тестировали на Тигровой, а в этот раз помчали по Уссури. Отдыхаем, когда есть возможность, и дома не сидим», — отметил Максим.

Максим Низкодубов.

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