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10:31 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура обнаружила нарушения в двух больницах

Нарушения при обращении с медицинскими отходами были выявлены в краевой психиатрической больнице № 7 и Чернушинской районной больнице.

В этих больницах был свободный доступ к контейнерам для отходов класса «А», на площадке для сбора медицинских отходов не производился их своевременный вывоз, не выделен отдельный контейнер для хранения поврежденных ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп.

Главврачам были вынесены представления об устранении нарушений, четыре виновных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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