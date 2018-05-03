Прокуратура обнаружила нарушения в двух больницах
Нарушения при обращении с медицинскими отходами были выявлены в краевой психиатрической больнице № 7 и Чернушинской районной больнице.
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Нарушения при обращении с медицинскими отходами были выявлены в краевой психиатрической больнице № 7 и Чернушинской районной больнице.
В этих больницах был свободный доступ к контейнерам для отходов класса «А», на площадке для сбора медицинских отходов не производился их своевременный вывоз, не выделен отдельный контейнер для хранения поврежденных
Главврачам были вынесены представления об устранении нарушений, четыре виновных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.