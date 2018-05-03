Горячую воду начнут отключать в домах Хабаровска с середины мая
Специалисты утвердили график гидравлических испытаний.
Специалисты утвердили график гидравлических испытаний.
С 14 мая по 1 июня жители Хабаровска останутся без горячей воды. В это время специалисты проведут гидравлические испытания на сетях, относящихся к каждой из трех городских ТЭЦ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Испытания начнутся с зоны ТЭЦ-2 — там они продлятся с 14 по 16 мая. С 20 по 24 мая специалисты будут работать в зоне ТЭЦ-1, а с 28 мая по 1 июня — ТЭЦ-3.
Кроме того, в Хабаровске готовятся к ремонту магистральных теплосетей. Уже определены подрядные организации, которые будут работать на большинстве объектов, идет закупка материалов. Реконструкция начнется в конце мая, на нее планируют потратить 659 млн рублей.
«Самые масштабные работы будут проходить на улице Серышева от улицы Запарина до Истомина. Там энергетики заменят более четырехсот метров трубопровода. Восстановительные работы в конце мая начнутся и на улице Пионерской, а также на участке ТМ-25 от улицы Пушкина до Льва Толстого», — уточнили в