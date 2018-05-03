Горячую воду начнут отключать в домах Хабаровска с середины мая

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С 14 мая по 1 июня жители Хабаровска останутся без горячей воды. В это время специалисты проведут гидравлические испытания на сетях, относящихся к каждой из трех городских ТЭЦ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Испытания начнутся с зоны ТЭЦ-2 — там они продлятся с 14 по 16 мая. С 20 по 24 мая специалисты будут работать в зоне ТЭЦ-1, а с 28 мая по 1 июня — ТЭЦ-3.

Кроме того, в Хабаровске готовятся к ремонту магистральных теплосетей. Уже определены подрядные организации, которые будут работать на большинстве объектов, идет закупка материалов. Реконструкция начнется в конце мая, на нее планируют потратить 659 млн рублей.