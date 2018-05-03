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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре из торгового центра «МегаСити» эвакуировали посетителей

Там прошли учения.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре утром в четверг, 3 мая, в торговом центре «МегаСити» сработала пожарная тревога. Персонал и посетителей срочно вывели из здания. К ТЦ подъехали машины пожарных. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Оказалось, что в торговом центре проходили учения. Отрабатывали эвакуацию персонала и посетителей.

Напомним, в Самарской области массово проверяют ТЦ после трагедии в «Зимней Вишне» в Кемерове, где в пожаре погибли десятки взрослых и детей.

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