Россияне возвращаются к рабочему состоянию
Как пережить праздники без потерь.
Как пережить праздники без потерь.
В России началась самая короткая рабочая неделя в этом году. И одна из главных проблем — как войти в ритм после долгих праздников. «Коммерсантъ FM» собрал рекомендации специалистов для работодателей и их сотрудников. Как пережить праздники без потерь для себя и бизнеса? Выяснял Сергей Соболев.
Первомайские праздники — это не только демонстрации, дача и шашлык. Это еще и проблемы, ведь возвращение в рабочий график грозит серьезным стрессом, который, в свою очередь, может вогнать в депрессию. Чтобы избежать таких крайностей специалисты рекомендуют заранее планировать свое времяпрепровождение и, например, полностью сменить обстановку и место пребывания. Но возвращаться с отдыха не в последний выходной день, а заранее, — в таком случае организм успеет адаптироваться к привычным условиям, и возвращение на работу пройдет безболезненно для психики.
Кроме того, в первый день нужно забыть о трудоголизме, советует директор психологического центра «Семь птиц» Борис Суворов: «Первый рабочий день не должен быть самым загруженным или перегруженным работой».
Второе простое правило — человек всегда устает от однообразной деятельности. Соответственно, праздники нужно использовать для того, чтобы максимально переключиться, сменить обстановку, деятельность и так далее.
По мнению специалистов, возвращение в рабочий ритм зависит от многих факторов. Не самое последнее место в этом занимает и психологический климат на работе. Если взаимоотношения начальника и подчиненных похожи на сводки с фронтов, то о безболезненном возвращении в офис говорить, конечно, не приходится. И, наоборот, мудрый руководитель всегда найдет способ минимизировать негативные последствия долгих праздников.
Например, по мнению эксперта в области HR Михаила Столовицкого, не стоит в первые дни после выходных загружать сотрудников срочной и неотложной работой: «Я рекомендую руководителям ставить сотрудникам задачи, требующие выполнения больше
Но что делать, если бизнес не позволяет сбавлять темп? И как поступить, если от сотрудников требуется постоянная собранность и высокая работоспособность?
Основатель компании «Дымов» Вадим Дымов решил проблему системно. По его словам, на предприятиях существуют дежурные, которые круглосуточно, независимо от праздников и выходных, отслеживают ситуацию.
Компания и предприятия работают постоянно. Никто до конца не выключается, только администрация, может быть. В компании есть принцип оперативного дежурства. У нас есть оперативные дежурные, работающие каждый день сутки через трое.
«Они круглосуточно находятся на всех предприятиях и постоянно в курсе всего, что происходит. Если
Если же избежать стресса при возвращении на работу
Следующие длинные выходные ждут россиян летом — с 10-го по 12 июня включительно.