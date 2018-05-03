Россияне возвращаются к рабочему состоянию

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России началась самая короткая рабочая неделя в этом году. И одна из главных проблем — как войти в ритм после долгих праздников. «Коммерсантъ FM» собрал рекомендации специалистов для работодателей и их сотрудников. Как пережить праздники без потерь для себя и бизнеса? Выяснял Сергей Соболев.

Первомайские праздники — это не только демонстрации, дача и шашлык. Это еще и проблемы, ведь возвращение в рабочий график грозит серьезным стрессом, который, в свою очередь, может вогнать в депрессию. Чтобы избежать таких крайностей специалисты рекомендуют заранее планировать свое времяпрепровождение и, например, полностью сменить обстановку и место пребывания. Но возвращаться с отдыха не в последний выходной день, а заранее, — в таком случае организм успеет адаптироваться к привычным условиям, и возвращение на работу пройдет безболезненно для психики.

Кроме того, в первый день нужно забыть о трудоголизме, советует директор психологического центра «Семь птиц» Борис Суворов: «Первый рабочий день не должен быть самым загруженным или перегруженным работой».

Второе простое правило — человек всегда устает от однообразной деятельности. Соответственно, праздники нужно использовать для того, чтобы максимально переключиться, сменить обстановку, деятельность и так далее. Борис Суворов Директор психологического центра «Семь птиц»

По мнению специалистов, возвращение в рабочий ритм зависит от многих факторов. Не самое последнее место в этом занимает и психологический климат на работе. Если взаимоотношения начальника и подчиненных похожи на сводки с фронтов, то о безболезненном возвращении в офис говорить, конечно, не приходится. И, наоборот, мудрый руководитель всегда найдет способ минимизировать негативные последствия долгих праздников.

Например, по мнению эксперта в области HR Михаила Столовицкого, не стоит в первые дни после выходных загружать сотрудников срочной и неотложной работой: «Я рекомендую руководителям ставить сотрудникам задачи, требующие выполнения больше какой-то простой рутинной понятной работы, может быть, не самой креативной, напряженной и ответственной. Ведь объективно не надо бороться с природой: российский человек все равно первую половину мая будет настроен праздно, и это нормально».

Но что делать, если бизнес не позволяет сбавлять темп? И как поступить, если от сотрудников требуется постоянная собранность и высокая работоспособность?

Основатель компании «Дымов» Вадим Дымов решил проблему системно. По его словам, на предприятиях существуют дежурные, которые круглосуточно, независимо от праздников и выходных, отслеживают ситуацию.

Компания и предприятия работают постоянно. Никто до конца не выключается, только администрация, может быть. В компании есть принцип оперативного дежурства. У нас есть оперативные дежурные, работающие каждый день сутки через трое. Вадим Дымов Основатель компании «Дымов»

«Они круглосуточно находятся на всех предприятиях и постоянно в курсе всего, что происходит. Если что-то случается экстренное, то немедленно на место вызывается сотрудник, неважно будь это выходной или праздничный день. Кроме того, если я куда-то еду отдыхать, например, в Суздаль, то у меня там тоже есть ферма, и тоже можно работать. Хуже бывает за границей, когда едешь туда на долгое время, тогда заняться точно нечем, и приходится как-то списываться с сотрудниками, чтобы быть в курсе дел», — рассказал Вадим Дымов.

Если же избежать стресса при возвращении на работу все-таки не удалось, то можно попробовать побороть его, например, с помощью мыла, и даже без веревки. Его нарезание успокаивает нервы и вызывает мурашки. Не хотите сами стругать — YouTube в помощь. Там полно роликов, где блогеры с удовольствием делают это перед камерой в полной тишине.

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