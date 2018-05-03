В Красноярске презентовали книгу воспоминаний о политике и общественном деятеле Валерии Сергиенко

Источник: НИА Красноярск

Памятное мероприятие прошло по инициативе вдовы Светланы Сергиенко.

В издании приведены рассуждения Валерия Сергиенко о жизни и политике, его публикации в СМИ. Также представлены программные документы по развитию агропромышленного комплекса Красноярского края, над которыми он работал до последнего дня.

С электронным вариантом издания можно познакомиться на сайте www.catalog.sfu-kras.ru.

В автобиографии Валерий Сергиенко писал: «…Не пью, не курю, на работу хожу вовремя, перед начальством не прогибаюсь, свою точку зрения отстаиваю. Состоял и состою в одной партии — коммунистической, принимаю участие в работе многих общественных организаций. Друзей и товарищей не предаю, Родину не продаю, работников аппарата уважаю, простым людям помогаю».

Валерий Сергиенко родился в селе Аскиз Республики Хакасии. В Минусинском районе прошел путь от механизатора до секретаря райкома КПСС. Работал председателем райисполкома, первым секретарем райкома, заведующим отделом и секретарем крайкома КПСС, председателем крайисполкома. Многократно избирался депутатом райсовета, крайсовета, народным депутатом СССР. Был президентом Союза товаропроизводителей, предпринимателей края. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания края, депутатом Госдумы ФС РФ.