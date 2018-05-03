В Красноярске презентовали книгу воспоминаний о политике и общественном деятеле Валерии Сергиенко

Памятное мероприятие прошло по инициативе вдовы Светланы Сергиенко.
В издании приведены рассуждения Валерия Сергиенко о жизни и политике, его публикации в СМИ. Также представлены программные документы по развитию агропромышленного комплекса Красноярского края, над которыми он работал до последнего дня.
С электронным вариантом издания можно познакомиться на сайте www.catalog.sfu-kras.ru.
В автобиографии Валерий Сергиенко писал: «…Не пью, не курю, на работу хожу вовремя, перед начальством не прогибаюсь, свою точку зрения отстаиваю. Состоял и состою в одной партии — коммунистической, принимаю участие в работе многих общественных организаций. Друзей и товарищей не предаю, Родину не продаю, работников аппарата уважаю, простым людям помогаю».
Валерий Сергиенко родился в селе Аскиз Республики Хакасии. В Минусинском районе прошел путь от механизатора до секретаря райкома КПСС. Работал председателем райисполкома, первым секретарем райкома, заведующим отделом и секретарем крайкома КПСС, председателем крайисполкома. Многократно избирался депутатом райсовета, крайсовета, народным депутатом СССР. Был президентом Союза товаропроизводителей, предпринимателей края. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания края, депутатом Госдумы ФС РФ.
30 сентября 2015 года, находясь в служебной командировке, трагически погиб в автомобильной катастрофе близ села Троицкого (Хакасия).