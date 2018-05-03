Стало известно, где в Казани можно будет купаться этим летом

Источник: Prokazan.ru

Так, в Вахитовском районе для горожан будет доступен пляж «Локомотив», в Кировском районе — пляжи «Нижнее заречье», «Озеро Глубокое», организованное место отдыха «Озеро Лебяжье».

В Ново-Савиновском районе будет организовано место отдыха в парке Победы. Также для отдыха будет доступен пляж «Комсомольский» (озеро Комсомольское, Дербышки).