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13:57 (мск), источник: Prokazan.ru

Стало известно, где в Казани можно будет купаться этим летом

В Казани определили список пляжей и организованных мест отдыха у воды, где можно будет проводить время этим летом. Список опубликован в сборнике документов правовых актов.

Источник: Prokazan.ru

Так, в Вахитовском районе для горожан будет доступен пляж «Локомотив», в Кировском районе — пляжи «Нижнее заречье», «Озеро Глубокое», организованное место отдыха «Озеро Лебяжье».

В Ново-Савиновском районе будет организовано место отдыха в парке Победы. Также для отдыха будет доступен пляж «Комсомольский» (озеро Комсомольское, Дербышки).

Отмечается, что с 1 июня по 1 сентября на этих пляжах каждый день будут дежурить спасатели.

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