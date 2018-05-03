Стало известно, где в Казани можно будет купаться этим летом
В Казани определили список пляжей и организованных мест отдыха у воды, где можно будет проводить время этим летом. Список опубликован в сборнике документов правовых актов.
В Казани определили список пляжей и организованных мест отдыха у воды, где можно будет проводить время этим летом. Список опубликован в сборнике документов правовых актов.
Так, в Вахитовском районе для горожан будет доступен пляж «Локомотив», в Кировском районе — пляжи «Нижнее заречье», «Озеро Глубокое», организованное место отдыха «Озеро Лебяжье».
В
Отмечается, что с 1 июня по 1 сентября на этих пляжах каждый день будут дежурить спасатели.