Ученые: мобильные телефоны могут провоцировать появление опухолей мозга

Источник: РИА "Новости"

Новое исследование британских ученых вновь заставило специалистов задуматься о безопасности мобильных телефонов — оказалось, что за последние 20 лет вдвое выросло количество случаев образования мультиформных глиобластом, агрессивных опухолей головного мозга. Точные причины этого пока не установлены, но авторы работы подозревают, что к появлению опухолей могут быть причастны мобильные телефоны. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Environmental and Public Health.

Ученые проанализировали почти 80 тыс. случаев злокачественных опухолей мозга в Великобритании за 20 лет. Они выяснили, что, если в 1995 году от глиобластомы пострадало 1250 человек, то к 2015 году ежегодная заболеваемость выросла почти до 3000 человек.

Если ранее от этой опухоли страдали 2,4 человека из 100 тыс, то теперь она грозит уже 5 людям из 100 тыс.

Как поясняют авторы работы, ранее увеличение числа случаев глиобластомы оставалось незамеченным из-за уменьшения количества других опухолей мозга.

Локализация опухоли в передней части височной доли, по словам исследователей, «вызывает подозрение, что мобильные и беспроводные телефоны могут способствовать распространению опухолей».

Сама работа не посвящена сотовым телефонам, она касается именно опухолей. Но телефоны кажутся наиболее вероятной причиной их появления. Аласдер Филипс ведущий автор исследования

Впрочем, добавляет он, глиобластомы весьма редки, и, даже если использование мобильных телефонов повышает риск их образования, серьезных поводов для беспокойства нет.

Новость Простой анализ крови может диагностировать опухоль мозга

«Риск того, что именно у вас разовьется опухоль мозга, очень низкий, — отмечает Филипс. — Я бы посоветовал пользоваться гарнитурой при продолжительных звонках, но паниковать не стоит».

«Полученные нами результаты иллюстрируют необходимость более тщательного изучения механизмов, лежащих в основе этой тенденции. Нельзя игнорировать факторы риска и сосредотачиваться только на лечении», — отмечает профессор Денис Хеншоу, один из авторов работы.

Результаты прочих исследований, посвященных воздействию мобильных телефонов на мозг, противоречивы. Пока одни не выявляют никакой связи между исходящим от телефонов излучением, другие показывают противоположные результаты.

«Я не уверен, что в статье достаточно статистических данных, чтобы выявить причины роста количества опухолей», — отмечает директор отделения медицинской физики и клинической инженерии Оксфордского университета Малкольм Сперрин.

В статье приводятся доказательства роста случаев образования одного из видов опухолей. Работа не показывает, что этот рост вызван использованием мобильных телефонов. В то время как использование мобильных телефонов среди населения за исследуемый период возросло с 15% до 95%, мы не видим такого же увеличения количества злокачественных опухолей головного мозга. Лев Шахаб эпидемиолог

Это говорит о том, что даже если использование мобильных телефонов и повышает риск развития опухолей, то очень слабо.

По мнению исследователей, рост случаев развития глиобластом связан с изменениями образа жизни.

«На данный момент предположение о связи между злокачественными опухолями головного мозга и использованием мобильных телефонов остается спекулятивным и не должно умалять пользы изменений образа жизни, которые, как известно, снижают риск развития рака — переход на здоровое питание, сокращение употребления алкоголя и отказ от курения», — настаивают они.

Недавнее масштабное исследование, проведенное в США, тоже не дало однозначного ответа на вопрос о вреде мобильных телефонов. Для экспериментов ученые использовали более 3000 мышей и крыс обоих полов и разного возраста. В ходе эксперимента, продлившегося два года, грызуны находились в специальных камерах, где ученые по девять часов в день подвергали их воздействию излучения, аналогичного излучению мобильных телефонов.

У самцов крыс из-за воздействия излучения развивались опухоли нервной ткани в области сердца. Также и у самцов, и у самок страдало и само сердце. Опухоли, от которых пострадали самцы крыс, оказались злокачественными невриномами — образованиями, развивающимися из шванновских клеток, которые образуют миелиновую оболочку нервов. Однако исследования, посвященные воздействию излучения на организм человека, не выявляют связи между частотой использования мобильных телефонов и ростом риска развития неврином.

У подопытных животных также появлялись опухоли других органов — мозга, простаты, печени, поджелудочной железы. Однако исследователи не могут с уверенностью сказать, были ли эти опухоли вызваны излучением.

Учитывая противоречивость результатов, а также то, что исследование проводилось не на людях, а на мышах и крысах, не следует экстраполировать полученные данные на людей, отмечает ведущий автор исследования Джон Бухер.