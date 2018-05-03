Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как звезды с детьми провели майские праздники
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Анита Цой, Меган Маркл: провальные выходы звезд в шляпах
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Скрученные в жгуты завихрения после пролёта истребителя - видео
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Это лето будет не таким, как предыдущее: синоптики удивили
Эксперт: Место в ПАСЕ РФ не нужно, денег не даст
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:37 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: мобильные телефоны могут провоцировать появление опухолей мозга

Мобильные телефоны могут способствовать образованию злокачественных опухолей мозга, предполагают ученые. Согласно последним данным, с ростом использования мобильных телефонов возросло и количество случаев глиобластомы, агрессивной опухоли мозга. Однако исследователи не берутся утверждать о наличии связи наверняка — по их словам, это может быть и просто случайным совпадением.

Источник: РИА "Новости"

Новое исследование британских ученых вновь заставило специалистов задуматься о безопасности мобильных телефонов — оказалось, что за последние 20 лет вдвое выросло количество случаев образования мультиформных глиобластом, агрессивных опухолей головного мозга. Точные причины этого пока не установлены, но авторы работы подозревают, что к появлению опухолей могут быть причастны мобильные телефоны. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Environmental and Public Health.

Ученые проанализировали почти 80 тыс. случаев злокачественных опухолей мозга в Великобритании за 20 лет. Они выяснили, что, если в 1995 году от глиобластомы пострадало 1250 человек, то к 2015 году ежегодная заболеваемость выросла почти до 3000 человек.

Если ранее от этой опухоли страдали 2,4 человека из 100 тыс, то теперь она грозит уже 5 людям из 100 тыс.

Как поясняют авторы работы, ранее увеличение числа случаев глиобластомы оставалось незамеченным из-за уменьшения количества других опухолей мозга.

Локализация опухоли в передней части височной доли, по словам исследователей, «вызывает подозрение, что мобильные и беспроводные телефоны могут способствовать распространению опухолей».

Сама работа не посвящена сотовым телефонам, она касается именно опухолей. Но телефоны кажутся наиболее вероятной причиной их появления.
Аласдер Филипс
ведущий автор исследования

Впрочем, добавляет он, глиобластомы весьма редки, и, даже если использование мобильных телефонов повышает риск их образования, серьезных поводов для беспокойства нет.

Новость
Простой анализ крови может диагностировать опухоль мозга

«Риск того, что именно у вас разовьется опухоль мозга, очень низкий, — отмечает Филипс. — Я бы посоветовал пользоваться гарнитурой при продолжительных звонках, но паниковать не стоит».

«Полученные нами результаты иллюстрируют необходимость более тщательного изучения механизмов, лежащих в основе этой тенденции. Нельзя игнорировать факторы риска и сосредотачиваться только на лечении», — отмечает профессор Денис Хеншоу, один из авторов работы.

Результаты прочих исследований, посвященных воздействию мобильных телефонов на мозг, противоречивы. Пока одни не выявляют никакой связи между исходящим от телефонов излучением, другие показывают противоположные результаты.

«Я не уверен, что в статье достаточно статистических данных, чтобы выявить причины роста количества опухолей», — отмечает директор отделения медицинской физики и клинической инженерии Оксфордского университета Малкольм Сперрин.

В статье приводятся доказательства роста случаев образования одного из видов опухолей. Работа не показывает, что этот рост вызван использованием мобильных телефонов. В то время как использование мобильных телефонов среди населения за исследуемый период возросло с 15% до 95%, мы не видим такого же увеличения количества злокачественных опухолей головного мозга.
Лев Шахаб
эпидемиолог

Это говорит о том, что даже если использование мобильных телефонов и повышает риск развития опухолей, то очень слабо.

По мнению исследователей, рост случаев развития глиобластом связан с изменениями образа жизни.

Новость
Как распознать врача-мошенника, если лечитесь в частной клинике

«На данный момент предположение о связи между злокачественными опухолями головного мозга и использованием мобильных телефонов остается спекулятивным и не должно умалять пользы изменений образа жизни, которые, как известно, снижают риск развития рака — переход на здоровое питание, сокращение употребления алкоголя и отказ от курения», — настаивают они.

Недавнее масштабное исследование, проведенное в США, тоже не дало однозначного ответа на вопрос о вреде мобильных телефонов. Для экспериментов ученые использовали более 3000 мышей и крыс обоих полов и разного возраста. В ходе эксперимента, продлившегося два года, грызуны находились в специальных камерах, где ученые по девять часов в день подвергали их воздействию излучения, аналогичного излучению мобильных телефонов.

У самцов крыс из-за воздействия излучения развивались опухоли нервной ткани в области сердца. Также и у самцов, и у самок страдало и само сердце. Опухоли, от которых пострадали самцы крыс, оказались злокачественными невриномами — образованиями, развивающимися из шванновских клеток, которые образуют миелиновую оболочку нервов. Однако исследования, посвященные воздействию излучения на организм человека, не выявляют связи между частотой использования мобильных телефонов и ростом риска развития неврином.

У подопытных животных также появлялись опухоли других органов — мозга, простаты, печени, поджелудочной железы. Однако исследователи не могут с уверенностью сказать, были ли эти опухоли вызваны излучением.

Учитывая противоречивость результатов, а также то, что исследование проводилось не на людях, а на мышах и крысах, не следует экстраполировать полученные данные на людей, отмечает ведущий автор исследования Джон Бухер.

«На данный момент мы не чувствуем, что мы достаточно хорошо понимаем полученные результаты, чтобы с уверенностью что-то утверждать, — пояснил он. — Лично я пользуюсь мобильным телефоном так же, как и прежде».

 Норвежская писательница спрогнозировала крах России через 100 лет
Американских чирлидерш заставили позировать голыми перед спонсорами
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь