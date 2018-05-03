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15:46 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани из-за жаркой погоды объявили экстренное предупреждение

До конца недели днем воздух будет прогреваться до 30 °C. Из-за этого сохраняется высокая вероятность природных пожаров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 56% 763 мм рт. ст. 0 м/с

Спасатели распространили экстренное предупреждение и просят соблюдать правила безопасности, выезжая на природу. Причиной возгорания могут стать непотушенный окурок, оставленные бутылки. Костры, когда они догорят, рекомендовано залить водой или засыпать землей.

Позаботиться нужно и о здоровье. Врачи советуют выходить на улицу в головном уборе и пить больше воды. В чрезвычайной ситуации звонить нужно по номеру 101.

Максимально в регионе столбики термометров поднимутся до +32 °С.

В ближайшее время осадки в крае не ожидаются, прогнозируют синоптики.

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