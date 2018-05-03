Британец заделал дыру на дороге кукольными головами

Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему надоела выбоина, и поэтому он прибегнул к «силе кукол». Акция Дэйтоны длится около трех недель. Первую куклу кто-то убрал через неделю, тогда британец заменил ее на другую. Дэйтона рассказал, что покупает кукол в благотворительном магазине, где продаются сломанные игрушки. «Поэтому мне не приходится отрезать им головы», — добавил он. На всякий случай, он держит у себя дома несколько запасных голов.

Местный совет заверил Дэйтону, что дыру несколько раз чинили, однако она каждый раз снова появляется на том же месте. Однако мужчина отметил, что выбоина никуда не исчезает уже несколько месяцев, а после того, как ее некачественно отремонтировали, стала еще больше.