На маршруте 83 «Центральный рынок — Радужный» в Иркутске стоимость проезда снова снизят до 15 рублей
Повышение оплаты на маршруте 83 «Центральный рынок — Радужный» в Иркутске вступит в силу с 11 мая.
Повышение оплаты на маршруте 83 «Центральный рынок — Радужный» в Иркутске вступит в силу с 11 мая.
Управлению транспорта Комитета городского обустройства администрации Иркутска удалось договориться с предпринимателем, который занимается перевозками на 83-м маршруте. Владелица маршруток, напомним, подняла стоимость проезда 3 мая до 20 рублей днем и до 25 рублей после восьми часов вечера. Это законно, однако, между частными перевозчиками была договоренность, что они поднимут тариф с 11 мая.
— До 11 мая стоимость проезда на 83-м маршруте составит 15 рублей, — сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в городской администрации.
Напомним, в начале апреля частные перевозчики подали в администрацию документ, в котором говорилось об обосновании повышения тарифа до 20−25 рублей. Согласно федеральному закону, предприниматели вправе самостоятельно устанавливать тарифы. Стоимость проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях останется на прежнем уровне — 15 рублей за билетик.