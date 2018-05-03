На маршруте 83 «Центральный рынок — Радужный» в Иркутске стоимость проезда снова снизят до 15 рублей

Управлению транспорта Комитета городского обустройства администрации Иркутска удалось договориться с предпринимателем, который занимается перевозками на 83-м маршруте. Владелица маршруток, напомним, подняла стоимость проезда 3 мая до 20 рублей днем и до 25 рублей после восьми часов вечера. Это законно, однако, между частными перевозчиками была договоренность, что они поднимут тариф с 11 мая.