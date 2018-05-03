Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Скрученные в жгуты завихрения после пролёта истребителя - видео
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ювелирные изделия передала в Гохран России Иркутская таможня

Иркутская таможня предала в Гохран России партию ювелирных украшений из серебра и жемчуга — 108 пар сережёк, 21 кольцо, а также семь комплектов кулонов и цепочек. Как сообщает 3 мая 2018 года пресс-служба таможни, все они в нынешнем году по решению Октябрьского районного суда Иркутска были конфискованы и обращены в собственность государства.

Кроме того, иркутские таможенники в межрегиональное территориальное Управление Росимущества в Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю передали партию бижутерии с жемчугом (не содержащая драгоценных металлов): броши (12 штутк), бусы и браслеты (всего 43 и 46 штук соответственно), ленту из бисера с кулоном.

И.о. начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Иркутской таможни Елена Шелковникова пояснила, что весь вышеуказанный товар был выявлен ранее у гражданина Китая, прибывшего в Иркутск из Пекина. С помощью досмотрово-рентгеновской техники и последующего таможенного досмотра в багаже пассажира инспекторами таможенного поста в аэропорту Иркутская таможня обнаружила различные украшения из жемчуга, упакованные в семь картонных коробок и тканевый сверток.

Как выяснилось, в упаковках находились серьги, кольца, броши, кулоны, подвески браслеты, бусы, общим весом более 6,1 кг. Гражданин КНР объяснил таможенникам, что ввезенный им товар (украшения) являются демонстрационными образцами. В соответствии с экспертизой часть товара состояла из серебра и была признана ювелирными ценностями.

Согласно законодательству все ценности, обращенные в собственность государства, передаются в Государственный фонд драгоценных металлов и камней при Министерстве финансов РФ. Менее ценная часть товарной партии (бижутерия) подлежала передаче в Росимущество для последующей реализации, доход от которой перечисляется в государственный бюджет.

Все новости региона
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь