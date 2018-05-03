Ювелирные изделия передала в Гохран России Иркутская таможня

Кроме того, иркутские таможенники в межрегиональное территориальное Управление Росимущества в Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю передали партию бижутерии с жемчугом (не содержащая драгоценных металлов): броши (12 штутк), бусы и браслеты (всего 43 и 46 штук соответственно), ленту из бисера с кулоном.

И.о. начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Иркутской таможни Елена Шелковникова пояснила, что весь вышеуказанный товар был выявлен ранее у гражданина Китая, прибывшего в Иркутск из Пекина. С помощью досмотрово-рентгеновской техники и последующего таможенного досмотра в багаже пассажира инспекторами таможенного поста в аэропорту Иркутская таможня обнаружила различные украшения из жемчуга, упакованные в семь картонных коробок и тканевый сверток.

Как выяснилось, в упаковках находились серьги, кольца, броши, кулоны, подвески браслеты, бусы, общим весом более 6,1 кг. Гражданин КНР объяснил таможенникам, что ввезенный им товар (украшения) являются демонстрационными образцами. В соответствии с экспертизой часть товара состояла из серебра и была признана ювелирными ценностями.