​В парке «Краснодар» жители города превратили водоем в детский бассейн

2 мая в соцсетях распространилось видео: одну из зон парка «Краснодар» родители превратили в бассейн для маленьких детей. Об этом говорится в описании видеозаписи в соцсети. В водоемах, кроме того, находились и взрослые.

Представители администрации парка говорят о том, что водоемы не предназначены для купания и горожане должны понимать это сами.

«На деле получается не совсем так. Пожалуйста, не портите красоту фонтанов, не купайтесь в них! Иначе придется ввести систему штрафов! Заходить в воду можно только на детском аттракционе», — говорится в сообщении в аккаунте парка «Краснодар».