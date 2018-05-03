Нарушение правил пожарной безопасности: в Сочи закрыт торговый объект

Служебные коридоры в помещении не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции, также на объекте нет автоматической пожарной сигнализацией, не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), не обеспечено выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожаротушения и так далее.