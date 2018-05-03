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12:24 (мск), источник: Вести Сочи

Нарушение правил пожарной безопасности: в Сочи закрыт торговый объект

Как сообщает официальный сайт администрации города, торговый объект «Перекресток», расположенный на улице Учительская, был закрыт в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями пожарной безопасности.

Служебные коридоры в помещении не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции, также на объекте нет автоматической пожарной сигнализацией, не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), не обеспечено выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожаротушения и так далее.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление об устранении нарушений и о приостановлении эксплуатации торгового объекта до их устранения, сообщили в прокуратуре Хостинского района.

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