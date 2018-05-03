Омские полицейские нашли сразу пятерых подростков-беглецов

Как ранее писал Om1.ru, 30 апреля, не сговариваясь, ушли из дома сразу трое школьников. В Тюкалинском районе ушла около обеда и не вернулась 17-летняя Милана З. После обеда из дома в Омске ушла и пропала 14-летняя Валентина С. Кроме того, покинул дом в Нефтяниках и 17-летний Руслан С. А накануне из дома ушла 15-летняя Вероника Г.

Буквально через пару дней, 2 мая, в полицию с заявлениями о пропаже еще двух несовершеннолетних пришли их родители. Ушли из дома 1 мая 15-летние Юлия С. и Давлет М.

Как пояснили Om1.ru в УМВД России по Омской области, всех девушек и 15-летнего парня сотрудники омской полиции нашли буквально в течение суток. Двое из подростков находились на квартирах у своих друзей. Несовершеннолетних доставили домой. Со всеми подростками, а также с их родителями провели беседу сотрудники ПДН.

В отношении подростков противоправных действий не совершались.

Продолжаются поиски 17-летнего Руслана Сугралинова.

Его приметы: на вид 18−20 лет, рост 180−185 см, плотного телосложения, глаза серые, губы тонкие, волосы короткие светло-русые.

Руслан Сугралинов.

На момент ухода был одет в темно-коричневую куртку с капюшоном, светлую футболку с надписью на груди, синее трико, черные кроссовки.