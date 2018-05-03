Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Лобода случайно «рассекретила» пол будущего ребенка
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Натали рассказала о пластике
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Это лето будет не таким, как предыдущее: синоптики удивили
Эксперт: Место в ПАСЕ РФ не нужно, денег не даст
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:41 (мск), источник: Om1.ru

Омские полицейские нашли сразу пятерых подростков-беглецов

Школьники возвращены домой к родным. Местонахождение еще одного парня устанавливается.

Как ранее писал Om1.ru, 30 апреля, не сговариваясь, ушли из дома сразу трое школьников. В Тюкалинском районе ушла около обеда и не вернулась 17-летняя Милана З. После обеда из дома в Омске ушла и пропала 14-летняя Валентина С. Кроме того, покинул дом в Нефтяниках и 17-летний Руслан С. А накануне из дома ушла 15-летняя Вероника Г.

Буквально через пару дней, 2 мая, в полицию с заявлениями о пропаже еще двух несовершеннолетних пришли их родители. Ушли из дома 1 мая 15-летние Юлия С. и Давлет М.

Как пояснили Om1.ru в УМВД России по Омской области, всех девушек и 15-летнего парня сотрудники омской полиции нашли буквально в течение суток. Двое из подростков находились на квартирах у своих друзей. Несовершеннолетних доставили домой. Со всеми подростками, а также с их родителями провели беседу сотрудники ПДН.

В отношении подростков противоправных действий не совершались.

Продолжаются поиски 17-летнего Руслана Сугралинова.

Его приметы: на вид 18−20 лет, рост 180−185 см, плотного телосложения, глаза серые, губы тонкие, волосы короткие светло-русые.

Руслан Сугралинов.

На момент ухода был одет в темно-коричневую куртку с капюшоном, светлую футболку с надписью на груди, синее трико, черные кроссовки.

Всех, кому известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам: 61−04−04, 63−04−04, 79−22−00 или 02.

Все новости региона
 Маленькие омичи поедут на лечение в Тушинскую больницу Москвы
«ДоброСпас» стал представителем Национального центра помощи детям в Омске
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь