Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Девочка, создавшая «компьютер» из картона, растрогала Сеть
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Собчак стала копией матери
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
А кто их пустит?: в РФ ответили на планы Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи появилась картонная фигура Родины-матери

К празднованию 9 Мая в Сочи появились фигура Родины-матери и две скульптуры Евгения Вучетича под объединенным названием «Меч Победы».

Фигуры сделали из картона. Их установили рядом с центральным сочинским стадионом.

Однако жители города возмущены тем, что скульптуры сделали из картона.

— Эти фигуры простоят до первого дождя, — пишут пользователи.

Отметим, что триптих «Меч Победы» состоит из трех скульптур «Тыл — фронту» в Магнитогорске, «Родина-мать зовет» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлине. Всех их объединяет один символ — Меч Победы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Врач из Пятигорска умерла после операции по увеличению груди
Нижегородцы перекрыли проспект Ильича из-за квитанций за отопление
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России
В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Из-за скандала Нобелевскую премию по литературе могут не вручить
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь