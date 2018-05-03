В Сочи появилась картонная фигура Родины-матери

Фигуры сделали из картона. Их установили рядом с центральным сочинским стадионом.

Однако жители города возмущены тем, что скульптуры сделали из картона.

Отметим, что триптих «Меч Победы» состоит из трех скульптур «Тыл — фронту» в Магнитогорске, «Родина-мать зовет» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлине. Всех их объединяет один символ — Меч Победы.