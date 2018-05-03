Самый большой памятник пчеле откроют в Перми

На следующий день гостей конференции и жителей города на территории курорта ТЕНТОРИУМ SPA состоится открытие самого большого в России памятника пчеле. На постаменте в виде гигантской соты будет водружена сфера со стилизованными гранями, на которой расположится пчела. Автор монумента из металла — скульптор Николай Тютнев. Монеты на установку монумента собирали неравнодушные граждане, всего около 300 000 человек. В результате было собрано 10 кг железных денег «советского периода». Монетами облицовано панно в виде соты, часть переплавленных денег ушла на создание арт-объекта.