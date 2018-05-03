В Калининграде отключили горячую воду на трех десятках улиц

Источник: Новый Калининград

В зону отключения попали 5 детсадов, 2 школы и социальный приют. Также на 6 улицах нет света, на 2 — холодной воды, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе мэрии.

В связи с ремонтными работами электричества не будет до 18:00 по адресам: Аллея Смелых, 137−143, 156−162, ул. Ангарская, 4−32, 3−23, ул. Клинская, 19−31, 18−32, Московский пр., 81, ул. Шевченко, Ленинский пр., 81а.

Из-за установки водомерного узла до 17:00 приостановлена подача холодной воды на набережную Маршала Баграмяна, 20−32, ул. Мариупольскую, 20−26.

По причине ремонта теплосети до 20:00 приостановлена подача горячего водоснабжения домов, расположенных по адресам: ул. А. Невского, 14, 14а, 14б, 14 В, 24−30, 23−27, 31−37, 34б, 51, 53, 73−79, 105а, 105б, 117−123 (городская поликлиника № 1), 39−43а, 62−62 В, 50−52а, 46, 44, 38 а-в, 78, 89, 34−34а, 36, ул. Толстого, 12−14, ул. Ленинградская, 50−54, 36, ул. Достоевского, 2, ул. Береговая, 6−10, 16, 40, ул. Потемкина, 9−13, 18, Пер. Потемкина, 3−9, ул. Артиллерийская, 1, 2−8, 10−12, 13−15, 18, 23, 23а, 25−59, 48, 56а, 58, 58а, 59, 62, 72 (д/сад № 125), ул. Куйбышева, 11, 13, 15 (школа № 33); 17−65, 65а, 67−91, 91а, 95, 96, 97−137, 97а, 117а, 139 (д/сад № 123), 141−187, ул. Еловая аллея, 31−63, 63а, 65−69, ул. Железняка, 4−18, ул. Майская, 4, пер. Майский, 1−5, ул. Дадаева, 56, Пер. Грибоедова, 9, ул. Грибоедова, 13−9, 4−6, ул. Липовая аллея, 2, ул. Лермонтова, 22, ул. Некрасова, 2, 10−24, 17−17а, ул. Тельмана, 13, 15 (д/сад № 23), 37, 39, 41а (д/сад № 16), 48б, 46−46а, 48, ул. Беломорская, 2, ул. Горького, 104, 107, ул. Князева, 13−17, ул. Музыкальная, 1−5, ул. Озерная, 1−5, 4, 26−42, 31, ул. Островского, 4, 4а, 12, 13, 14, 15, ул. Парковая, 44−54, 7−11, ул. Стрелковая, 11−13, ул. В. Талалихина, 6−22, ул. Тургенева, 53 (социальный приют для детей и подростков), ул. Верхнеозерная, 24, 25, ул. Герцена, 2 (госпиталь), ул. Ладожская 2 (д/сад № 78), ул. Молодежная, 3, 6, 7 (школа № 44).