Новую подстанцию «скорой» построят в Центральном районе Воронежа
Департамент строительной политики объявил аукцион на
Департамент строительной политики объявил аукцион на
В состав комплекса войдет единая диспетчерская служба и гараж, сообщила компания по мониторингу госзакупок «Синапс» в четверг, 3 мая. Новая подстанция «скорой» рассчитана на 25−80 тыс. выездов в год. На подстанции планируется разместить до 15 бригад, из которых четыре — бригады
На территории главного корпуса расположится гараж на 15 автомобилей; летняя стоянка для автомашин скорой помощи на 25 автомобилей; площадка для автономного источника электропитания; три моечных поста транспортных средств и очистные сооружения для сточных вод мойки автомобилей. Ориентировочная площадь участка — 0,6 га.
Подрядчику за 200 дней предстоит разработать проект подстанции и согласовать его с департаментом строительной политики, департаментом здравоохранения, управлением главного архитектора Воронежа, центром «Доступная среда» и иными службами. Максимальная цена контракта на разработку документации — 6,188 млн рублей. Заявки принимаются до 21 мая. Дата рассмотрения и оценки заявок — 31 мая.
Контекст
Ранее в департаменте здравоохранения рассказали, что в перспективе в Воронеже построят три новых подстанции «скорой». Также для улучшения работы службы планируется обновить парк санитарных автомобилей. Для стимулирования работников фонд оплаты труда увеличат на 30% — на эти цели уже выделили 20%, в ближайшее время из бюджета направят еще порядка 10%. Планируется увеличение объема государственного задания на оказание скорой медицинской помощи по заболеваниям, не включенным в ОМС.