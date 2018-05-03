Новую подстанцию «скорой» построят в Центральном районе Воронежа

Источник: РИА "Воронеж"

В состав комплекса войдет единая диспетчерская служба и гараж, сообщила компания по мониторингу госзакупок «Синапс» в четверг, 3 мая. Новая подстанция «скорой» рассчитана на 25−80 тыс. выездов в год. На подстанции планируется разместить до 15 бригад, из которых четыре — бригады анестезиологии-реанимации, оказывающих скорую медицинскую помощь населению всего города Воронежа. Бригады будут работать в две смены. Максимальное количество сотрудников в смену — 192 человека. На центральной подстанции будет работать 15 врачей «скорой», 24 специалиста среднего медперсонала, 15 водителей, сестра-хозяйка, два уборщика. В оперативном отделе — три врача, 22 фельдшера, восемь специалистов отдела автоматизированного управления, 10 человек — в отделе статистики и организационно методической работы и 90 — административно-управленческий и хозяйственный персонал.

На территории главного корпуса расположится гараж на 15 автомобилей; летняя стоянка для автомашин скорой помощи на 25 автомобилей; площадка для автономного источника электропитания; три моечных поста транспортных средств и очистные сооружения для сточных вод мойки автомобилей. Ориентировочная площадь участка — 0,6 га.

Подрядчику за 200 дней предстоит разработать проект подстанции и согласовать его с департаментом строительной политики, департаментом здравоохранения, управлением главного архитектора Воронежа, центром «Доступная среда» и иными службами. Максимальная цена контракта на разработку документации — 6,188 млн рублей. Заявки принимаются до 21 мая. Дата рассмотрения и оценки заявок — 31 мая.

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