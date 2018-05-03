Создатели Пикачу раскрыли, какое животное стало прообразом покемона
Дизайнер компании Game Freak Ацуко Нисиде придала персонажу черты белки, потому что хотела завести этого грызуна в качестве домашнего животного.
Дизайнер компании Game Freak Ацуко Нисиде придала персонажу черты белки, потому что хотела завести этого грызуна в качестве домашнего животного.
ТОКИО, 3 мая. Прообразом покемона Пикачу (существо из серии игр, манги и аниме «Покемон») стала белка. Об этом, как сообщает газета Yomiuri, создатели персонажа рассказали впервые.
По информации издания, дизайнеру компании Game Freak Ацуко Нисиде, занимавшейся разработкой вышедшей в свет в 1996 году игры для приставки Nintendo, дали задание придумать симпатичного монстра, который соответствовал бы двум условиям: он должен атаковать противника электрическими зарядами и иметь две стадии эволюции. Дизайнер призналась, что изначально она нарисовала персонажа, вдохновившись популярным в Японии десертом дайфуку. Это круглая лепешка из истолченного в пасту клейкого риса с начинкой. Нисида добавила к нему выразительные уши и другие черты карманного монстра, а также изменила форму на более вытянутую.
Однако этот вариант был отправлен на доработку с пожеланием сделать Пикачу симпатичнее. В результате дизайнер придала ему черты белки, поскольку на тот момент хотела завести этого грызуна в качестве домашнего животного.
Согласно описанию в Покедексе (атлас вселенной покемонов — прим. ТАСС), рост Пикачу составляет всего 40 см, а вес 6 кг. Он имеет
За годы своего существования Пикачу стал культовым персонажем и получил широкую мировую известность. Новый всплеск интереса к нему и к покемонам в целом произошел в 2016 году, когда появилась игра для смартфонов Pokemon Go. В Японии даже существует специальный фестиваль, посвященный Пикачу, который проводится в городе Иокогама.