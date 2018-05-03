Создатели Пикачу раскрыли, какое животное стало прообразом покемона

ТОКИО, 3 мая. Прообразом покемона Пикачу (существо из серии игр, манги и аниме «Покемон») стала белка. Об этом, как сообщает газета Yomiuri, создатели персонажа рассказали впервые.

По информации издания, дизайнеру компании Game Freak Ацуко Нисиде, занимавшейся разработкой вышедшей в свет в 1996 году игры для приставки Nintendo, дали задание придумать симпатичного монстра, который соответствовал бы двум условиям: он должен атаковать противника электрическими зарядами и иметь две стадии эволюции. Дизайнер призналась, что изначально она нарисовала персонажа, вдохновившись популярным в Японии десертом дайфуку. Это круглая лепешка из истолченного в пасту клейкого риса с начинкой. Нисида добавила к нему выразительные уши и другие черты карманного монстра, а также изменила форму на более вытянутую.

Однако этот вариант был отправлен на доработку с пожеланием сделать Пикачу симпатичнее. В результате дизайнер придала ему черты белки, поскольку на тот момент хотела завести этого грызуна в качестве домашнего животного.

Согласно описанию в Покедексе (атлас вселенной покемонов — прим. ТАСС), рост Пикачу составляет всего 40 см, а вес 6 кг. Он имеет ярко-желтый окрас, хвост в виде молнии и красные щеки, в которых он накапливает электричество. Само название монстра происходит от японского слова «пика-пика», которое является звукоподражанием и означает сверкать, блестеть. В Покедексе также есть указание, что Пикачу — это покемон-мышь. Тем не менее после рассказа дизайнера компания Pokemon Go, управляющая брендом Pokemon, пообещала добавить исправленную информацию на свой сайт.